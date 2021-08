Canotaje Velocidad: Agustín Vernice clasificó 8° en la final en K1 y obtuvo un diploma olímpico

El palista argentino Agustín Vernice, clasificó a la final olímpica del K1 1000 metros. En la semifinal fue 4° en su serie con un tiempo de 3:24.734. En la Serie preliminar había entrado en 2do lugar. En la madrugada del martes en su 1ra experiencia olímpica, el palista de Olavarría alcanzó la Final A, donde se ubicó en el 8° lugar con un tiempo 3m28s502.

El oriundo de Olavarría en su debut olímpico clasificó a la final.



El argentino que clasificaó a la final del canotaje de velocidad en Tokio 2020 habló sobre su debut olímpico. Agustín desde muy chico comenzó a competir en canotaje y soñaba con estar en la máxima cita deportiva.El oriundo de Olavarria habló sobre su preparación, la importancia del respaldo de su familia y cómo imaginaba su debut en la capital japonesa.

“Desde los 12 años que miraba competencias de los Juegos Olímpicos. Soñaba con estar ahí, pero para nada daba por hecho de que eso podía suceder. Desde el primer día que me senté en un kayak me sentí muy a gusto. Disfrutaba del simple hecho de estar adentro del agua. Después fue cambiando todo y ahora disfruto de competir, de exigirme y tratar de mejorar.”

“Siempre tuve el apoyo de mi familia. Mis papás, mis hermanos, mis tíos, mis abuelos en su momento. Siempre confiaron más en mí que yo mismo, y eso está muy bueno. La realidad es que desde muy chico estoy a pleno con esto. Tuve que viajar y cursar el secundario de manera libre. Estoy muy agradecido con ellos.

“El canotaje es mi pasión, mi vida básicamente. Hoy todo gira en torno al deporte y disfruto un montón de cada mañana en el agua. Estoy muy orgulloso de poder hacer esto y muy orgulloso de lo que el deporte me dio también. Sueño con dar el máximo en la competencia y obviamente con una medalla. Creo que ese es el sueño de cualquier atleta olímpico.”