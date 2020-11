Carina Reh criticó al intendente de Gualeguaychú por sus dichos sobre la situación sanitaria de la ciudad

La Secretaria de Salud de Entre Ríos, Carina Reh salió al cruce de las recientes manifestaciones del ex director del Hospital Centenario, Roberto Martín Piaggio, en relación a la posibilidad de que colapse la situación sanitaria en nuestra ciudad en los próximos días. Reh concluyó que los dichos de Piaggio le parecieron “expresiones poco felices, no es este el momento de hacer política”.

Reh puntualizó que “la provincia está en una etapa epidemiológica estable aunque con algunas alteraciones que se producen puntualmente en algunas localidades. En cuanto a lo manifestado por el ex Director del Hospital Centenario, el doctor Roberto Piaggio, me parecen expresiones poco felices, no es este el momento de hacer política ni de poner sobre la mesa diferencias de esta índole. Nosotros seguimos monitoreando junto al Municipio la situación epidemiológica, si bien hay que hacer algunos ajustes para equilibrar algunos datos que no eran confiables”.

Cuando se le consultó respecto a esos datos poco confiables a los que se refería, Reh explicó que “tenían que ver con lo referido a la carga de datos de pacientes sospechosos porque las evaluaciones no eran las adecuadas, y por eso el Área de Epidemiología intervino y eso ya se ha subsanado y ahora hacemos un control estricto de esta cuestión. A lo mejor ha sido eso lo que le ha molestado al doctor Piaggio”.

Asimismo Reh consignó que “desde Salud hemos trabajado muy intensamente en estos ocho meses y las diferentes áreas involucradas han tenido tiempo suficiente para proponer los protocolos tendientes a encarar la temporada turística, como es el caso del transporte, actividad de clubes, todo de la mano con una estricta responsabilidad social. Si, como vemos, la responsabilidad cívica no es la adecuada va a ser muy difícil cuidar a los nuestros porque hay que convivir con un virus que no se va a ir”.

Finalmente, la Secretaria de Salud afirmó que “para estas próximas fiestas hay que pensar en otro tipo de abrazos, encontrarnos con los afectos de una manera diferente debemos entender que hay una pandemia que nos puso en jaque y que a Entre Ríos no le ha ido tan mal, especialmente por el gran esfuerzo realizado por el personal de Salud, lo que se debe agradecer y es digno de poner de relieve”, concluyó Reh en Radio Máxima.