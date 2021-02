Carla Vizzotti será la nueva ministra de Salud

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, será la reemplazante del saliente ministro de Salud, Ginés González García. La funcionaria asumirá su cargo este sábado.

En la Casa Rosada redactaron el decreto por el que se designa a Carla Vizzotti, actual Subsecretaria de Salud, en reemplazo del renunciado ministro del área, Ginés González García, según señaló una alta fuente del Gobierno a Ámbito.

La funcionaria asumirá este sábado a las 17 en Olivos como ministra de la cartera sanitaria. Nacida el 1° de abril de 1972, la futura ministra se recibió de médica en la Universidad del Salvador y se especializó en el control de enfermedades inmunoprevenibles e infecciosas, en medicina interna, y en sistemas y seguridad social.

Vizzotti estuvo reunida este viernes por la noche con el Presidente en Casa Rosada, encuentro en el que el mandatario le ofreció el cargo de ministra.

Vizzotti es una funcionaria que cuenta con buena imagen ante la población, sostienen en círculos oficiales y cuenta con la aprobación del sector más cercano a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Además, es la funcionaria a cargo del operativo de vacunación contra el coronavirus.

La decisión llegó luego de conocerse que se facilitó la vacunación a Horacio Verbitsky.

Además de Verbitsky, hicieron uso del mecanismo de inyección de la vacuna Sputnik V en el Ministerio de Salud otros funcionarios, entre ellos el diputado Eduardo Valdés y el senador Jorge Taiana. Ambos iban a acompañar al primer mandatario en su viaje a México, pero tras conocerse la noticia, fueron excluidos de la comitiva. En tanto, el canciller Felipe Solá, por recomendación médica, también se vacunó pero lo hizo, como corresponde, solicitando un turno en el hospital Posadas.

La rápida decisión del presidente Fernández de desvincular del Gabinete a un estrecho colaborador y amigo sale al cruce del escándalo generado por la existencia de un centro de vacunación VIP. El tema de que ciertos políticos estaban teniendo fácil acceso a las vacunas, ya había sido motivo de críticas. Es que en las últimas semanas se conocieron noticias que daban cuenta de legisladores y militantes que estaban siendo vacunados pese a no formar parte de los grupos de riesgo.

En fuentes cercanas al Presidente se señaló que asegurar el operativo de vacunación es prioritario, tanto para preservar la salud de la población como para consolidar la reactivación económica y que no se podía empañar este operativo.

Ginés González García venía siendo cuestionado desde distintos sectores y particularmente por el kirchnerismo. Sin embargo, el Presidente lo respaldó en más de una oportunidad.

Horacio Verbitsky de 79 años que en un principio desconfió de la vacuna contra el coronavirus Covid-19, reveló este viernes que mantuvo contacto directo y telefónico con el titular de la cartera de Salud, con quien afirmó tener una amistad desde antes de que llegara a los altos cargos públicos.

“Ustedes se acuerdan que hace unos meses yo dije que prefería esperar unos meses antes de vacunarme y ver qué efectos secundarios podía haber. No tenía prisa, que no me iba a apurar para vacunar. Bueno, pues ayer me vacuné”, comenzó a contar durante una entrevista en la radio El Destape.

Tras dialogar con González García, éste le indicó que concurriera al Hospital Posadas, ubicado en El Palomar, Provincia de Buenos Aires. Pero no llegó a viajar hacia el nosocomio debido a que al poco tiempo, relató, un secretario del ministro lo llamó para darle otra noticia: “Me decía que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al Ministerio [de Salud]y me fui allí”. (Ámbito)