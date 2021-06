CARU recibió a las cuatro filiales de FEHGRA de la costa del río Uruguay

El Presidente de la Delegación Argentina de la Comisión Administradora del Río Uruguay, José Eduardo Lauritto, recibió a los titulares de las cuatro filiales de la Federación de Hoteleros y Gastronómico de la República Argentina (FEHGRA) ubicadas sobre el Río Uruguay (Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Colón y Concordia). En el encuentro compartieron apreciaciones sobre la difícil situación que atraviesa el sector desde hace más de un año, cuando se declaró la pandemia de coronavirus en marzo de 2020.

La intención del encuentro fue comenzar a delinear y plantear estrategias posibles para cuando la situación sanitaria permita iniciar una apertura de las fronteras, teniendo en cuenta que el turismo, el comercio y las relaciones transfronterizas podrían significar un repunte en la actividad de este sector tan golpeado. Cabe aclarar en que todos coincidieron que hoy en día no están dadas las condiciones, ya que la segunda ola del Covid afecta a ambas márgenes del río Uruguay, y se hace difícil pensar en una apertura inmediata.

De todas maneras, también se manifestó de mucha importancia, comenzar a pensar y preparar estrategias para cuando las condiciones estén dadas. “Imaginamos un escenario de apertura de puentes parcial, por ejemplo, sólo quienes hayan sido vacunados, quienes tengan un PCR negativo o con un puesto de control en el paso de frontera que no permita cruzar a quienes no estén en condiciones sanitarias de hacerlo. Reitero, hacer eso hoy es imposible porque no están dadas las condiciones, pero queremos que se vaya pensando en estrategias para el corto y mediano plazo”, señaló Leandro Lapiduz presidente de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Concordia.

Además del representante de Concordia, estuvieron en el encuentro con Lauritto: Marcelo Giachello y Agustín Rosado el saliente y el nuevo presidente de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Gualeguaychú; Mario Delasoie titular de la Asociación de Colón, Fernando Vence de la Asociación de Concepción del Uruguay y Sebastián Faure de INTI Concepción del Uruguay.

Lauritto destacó el encuentro que permitió conocer de primera mano la situación en cada localidad y también valoró el aporte de ideas para afrontar el regreso a la normalidad cuando la situación sanitaria así lo permita. “Es muy importante estar preparados, y es valorable que haya diálogo, comprensión y colaboración para gestionar de manera conjunta”, señaló el presidente de la CARU.

Recordemos que por disposición de los Gobiernos de la República Argentina y de la República Oriental del Uruguay, los tres puentes internacionales que unen a ambos países (Concordia-Salto; Colón-Paysandú y Gualeguaychú-Fray Bentos, estos dos últimos administrados por CARU) se encuentran cerrados para tránsito fronterizo, y sólo está permitido el paso de los transportes vinculados al comercio internacional.