Caseros: Colisión entre dos vehículos produjo que uno termine contra una vivienda

En horas del mediodía de este martes, siendo aproximadamente las 12.30, una fuerte colisión se produjo en intersección de calles 23 (zona urbana de RP23) y 8, de la localidad de Caseros.

De acuerdo a los datos recogidos por este medio en el lugar del hecho, el choque se produjo entre dos vehículos, un Fiat Duna color rojo, el cual venía circulando por calle 8 en sentido oeste-este y un automóvil Renault Megane color gris, el cual lo hacía por calle 23, en sentido sur-norte. Según se pudo saber, el primer vehículo (Duna) no se habría percatado que venía este segundo –con derecho de paso– e intentó cruzar la calzada, siendo fuertemente embestido por el Renault, el cual al impactarlo de lleno provocó que el Fiat terminara con sus cuatro ruedas sobre la vereda e impactando contra la reja de una vivienda. Otro dato importante fue la brusca frenada del Renault para intentar el choque, la cual quedó reflejada en la cinta asfáltica y que claramente, pese a que logró aminorar la marcha, no pudo evitar la fuerte colisión, que terminó provocando severos daños en ambos vehículos. Por suerte no hubo que lamentar personas lesionadas. Intervinieron en el lugar personal de Comisaría Caseros e Inspector Municipal de Tránsito.