Caseros :Delincuentes causaron daños en escuela de la localidad

Este viernes por la mañana fue la sorpresa cuando lamentablemente se debió constatar que desconocidos, presumiblemente menores, habían causado severos daños en el interior de la Escuela Primaria N° 86 y Secundaria N° 7.

Si bien hasta el momento no hay denuncia ni exposición policial realizada, sí fueron puestos en conocimiento las autoridades de seguridad para ver si se puede obtener algún tipo de información o registro del movimiento de dicha zona. Si bien este tipo de hechos vandálicos y repudiables no son comunes en nuestra localidad, es importante que las autoridades pertinentes puedan dar con el o los autores del daño, o al menos clarificar lo sucedido, para con ello evitar este tipo de acciones, típica de inconsciencia desarrollada en una etapa de extrema inmadurez, no vuelva a ocurrir y así no se convierta en algo que debamos “mal acostumbrarnos”.