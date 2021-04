Caso Julieta Riera: “Era como una hija”, dijo la madre de Christe ante el jurado

Cuatro testigos convocados por la defensa de Jorge Julián Christe declararon este miércoles en el debate.

Un ingeniero mecánico que estuvo en el departamento del octavo piso y abonó la teoría de que Julieta Riera se cayó del balcón; una psicóloga que cuestionó las pericias psicológicas y psiquiátricas hechas a Christe; un amigo del imputado que aseguró que Julieta se emborrachaba en reuniones sociales y perdía el equilibrio; y la madre de Christe, la ex jueza Ana María Stagnaro. Con su testimonio concluyó la etapa de producción de prueba.

“Era como una hija”

El letrado defensor Ladislao Uzín Olleros fue quien interrogó a la ex jueza sobre el conocimiento que tenía sobre el hecho investigado. “Quiero declarar porque Julián, es mi hijo y Julieta, era como una hija para mí”, resaltó en su testimonio que comenzó con sollozos y luego se convirtió en llanto.

“El 30 de abril estaba recostada en mi dormitorio y escuché las campanas de la Iglesia San Miguel. Empecé a googlear porque no sabía por qué no dejaban de soñar. En ese momento, viene mi hijo, se abraza a mí, llorando y pensé que algo había pasado. Le pregunté por Julieta y me dijo: `Julieta se cayó mamá´. ¿De dónde, de la moto?, le dije y me dijo: `no, del balcón´”, contó la madre de Christe mientras tomaba un pañuelo descartable.

El relato de la charla con su hijo, la Stagnaro le consultó que cómo había pasado y le señaló: “si vos tenes el balcón con rejas. Y me dijo: `estábamos en lo de Ana con Juli y se cayó. La boluda se cayó´, me contestó él y yo me puse muy mal, peor que ahora”, recordó la madre del acusado.

“Intenté llamar al 911, a cualquier lugar porque no tenía el celular. Lo único que atiné, fue a llamar a Uzín Olleros que es vecino, conocido y amigo de la familia de muchos años. Pero no me salió la llamada o no me atendió, no sé porque me desmayé y Julián se fue. Eso es todo”, afirmó la ex jueza.

“Después se dijeron muchas cosas, y que yo lo asesoré a mi hijo. Pero por las cámaras de mi edificio, pueden darse cuenta del tiempo que estuvo y qué fue lo que hizo mi hijo. Tengo otra declaración anterior y pueden cotejarla, si quieren”, afirmó frente al jurado que decidirá si Jorge Julián Christe es culpable o no, del delito de “Homicidio agravado por el vínculo, alevosía y por haber sido perpetrado mediando violencia de género”.

“No puedo dejar de emocionarme porque yo los quería a los dos y esto ha sido una terrible tragedia. Le pido a la mamá y a la abuela de Julieta que entiendan. Me solidarizo con ellas porque a Julieta la quería como una hija. Compartimos muchos momentos y los veía bien, realmente, porque mi hijo estaba con una compañera”, sostuvo Ana María Stagnaro.

“Más de ese momento, no puedo decir. Todo lo demás, lo supe después. Hablaba todos los días con mi hijo que ya estaba en la cárcel. No, perdón, cuando me repuse porque tuve que tomar calmantes, pasé por lo de Uzín Olleros y nadie me atendió. Me fui al departamento de mi hijo y estaban haciendo el procedimiento. Lo vi adentro y un comisario me dijo que no entrara y que no le dijera a mi hijo que Julieta había fallecido”, relató la madre de Christe.

Acompañamiento

“Vi que estaban sacando una camilla. Después lo acompañé y escuché que un oficial que estaba arrodillado, delante de él, le estaba preguntando y yo escuchaba desde afuera. Lo vi al doctor Sueldo, lo vi al fiscal y también saludé al fiscal Dato. Después, creo que fui a Criminalística, no sé dónde era, porque se llevaron a mi hijo y dijeron que lo llevaban allá. Después el Jefe de Criminalística me dijo que me fuera porque lo tenía que llamar a mi hijo. Del procedimiento, es todo lo que sé”, señaló Stagnaro.

“Desde la cárcel, pude preguntarle y todas las conversaciones se graban, detalles (de lo ocurrido). Ahí me iba contando de a poco cómo había sido. Me dijo cómo había sido. Si quieren lo cuento, no sé si es válido o no, pero es algo que escuché de él. Igual las conversaciones en la cárcel se graban todas”, explicó la ex magistrada.

Pedido para declarar

“A mí nadie me llamó a declarar, el fiscal no me llamó a declarar y le había pedido en una de las audiencias, que me llame a declarar. Le dije: `soy la primera persona que lo vio, llámeme a declarar por favor, para contar lo que pasó´. Pero no me llamó y le tuve que pedir a los defensores que me llamen a declarar y así, pude declarar en la Fiscalía y contar lo que estoy diciendo”, resaltó.

“No pude contactarme con la mamá y con la abuelita de Julieta, que ella amaba tanto. Porque los defensores no me lo permitieron”, recordó Stagnaro y resumió que “las noticias, salieron de cualquier forma. Esa, ha sido la tragedia de Julieta, la de Julián y la mía propia”, señaló en referencia a las versiones del hecho.

Ante la consulta del defensor Ladislao Uzín Olleros, sobre cómo era la relación de Julián con Julieta, la madre de Christe sostuvo que “estaban todo el día juntos, iban y venían. Durante la pandemia, Julián la llevaba a Julieta, a la casa de su mamá, porque ella había retomado sus estudios y en ese ínterin hacía trámites y compras para la familia. Se quedaba a comer, a la tarde, la buscaba y se iban”, contó Stagnaro.

Preguntas de la Fiscalía

Posteriormente, fue interrogada por el fiscal Ignacio Arramberry, quien la consultó sobre las declaraciones de su hijo. “¿Es verdad que ese día le dijo: “ahora, van a decir que yo la tiré”?”, preguntó el fiscal. A lo que Stagnaro, respondió: “no me acuerdo, la verdad que me desmayé y no recuerdo”.

“¿Es verdad que Julieta no tenía celular en el momento del hecho?”, preguntó el fiscal.

“En el último momento no tenía celular. Se comunicaba por el Iphone que yo le había prestado a Julián. Y tengo mensajes de Julieta desde ese celular porque le estaba consiguiendo un trabajo”, respondió la madre de Christe.

“¿Es verdad que el 14 de enero de 2019, Fiorella (ex novia de Christe) le escribió mensajes a usted diciéndole: `Julián está mal, lo van a denunciar por violento y demás´?”, preguntó Arramberry.

“No recuerdo, los vi ayer cuando los leyeron a esos mensajes, porque veo el juicio. No los recordaba”, contestó Stagnaro.

“¿Es verdad que en ese intercambio de mensajes, Fiorella le dijo: `Julián está mal, está haciendo todo mal y va a terminar con un quilombo”, fue otra pregunta de Arramberry.

“Si, esos mensajes los vi ayer”, fue la respuesta de la mujer.

“¿Es verdad que el 1 de enero del 2020, Julieta le escribió: “Vicky, tu hijo me da miedo, toma demás y me pega, se pone loco, yo ya no quiero sufrir más. Yo lo amo, pero así no puedo. Y le mandó una foto?”, dijo el fiscal.

“No recordaba eso, lo vi ayer. Tampoco lo recordaba cuando declaré en Fiscalía, cuando me lo hicieron saber y ya tenía secuestrado mi celular”, afirmó Stagnaro.