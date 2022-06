Caso Liliana Esquivo: “Nos sentimos abandonados por la Justicia», expresó una de las hijas”

Tras conocerse ayer el fallo de la Justicia que sobreseyó al sospechado de robar el celular de Liliana Esquivo, hablaron sus familiares La resolución del Juez Gustavo Díaz de sobreseer al joven sospechado.

Tras esta decisión del Juez Díaz, Martina Esquivo, una de las hijas de Liliana Esquivo, habló y relató cómo atraviesan esta situación junto a su familia.

En ese sentido expresó que «fue totalmente inesperado, pensamos que iban a seguir investigado, cada vez que nos acercábamos al Juzgado nos decían que iban a seguir indagando y ahora nos enteramos de que tomaron esta decisión, estamos indignados por cómo está actuando la justicia de Concepción del Uruguay».

El próximo sábado se cumplirán 1 año y 2 meses del hecho y Martina comentó que «aún no sabemos la verdad, por eso le pedimos a la Fiscal que busque la verdad dentro de los recursos que la Justicia tiene, sabemos que los tiempos de ellos no son los mismos que de los familiares, siempre fuimos con mucho respeto a pedirles que busquen la verdad, porque hasta el día de la fecha no sabemos qué fue lo que sucedió».

Asimismo, la hija de la mujer aseguró «nos enteramos por los medios de comunicación de este fallo, nadie se comunicó con nosotros para decirnos lo que habían decidido, nadie nos notificó, así que hasta ahora no sabemos qué es lo que tenemos que hacer porque ellos no nos dicen nada». Seguidamente la joven agregó «nosotros habíamos puesto un abogado pero no contamos con el dinero para poder sostenerlo y tuvimos que sacarlo del medio. Lo hicimos pensando en que la Fiscalía iba a tomar cartas en el asunto e iba a hacer todo como correspondía, pero no fue así».

Respecto a las declaraciones de los sospechados Martina aseveró «las personas que estaban sospechadas no declararon así que hasta el momento no sabemos si sufrió el ACV y luego fue robada, o si sufrió el ACV producto del robo; tampoco resolvieron qué va a hacer con la vecina imputada por el robo del celular, todavía no nos han dicho nada». Por todos esta falta de información a los familiares es que la joven insistió «nos sentimos abandonados por la Justicia de Concepción del Uruguay».

«Pedimos Justicia, queremos que sigan investigando el caso de nuestra mamá como tantos otros que esperan Justicia por sus seres queridos, están en ese lugar para descubrir qué pasó y los familiares somos quien nos movemos, pedimos que no sea una causa más archivada dentro de un cajón inconclusa. A un año y dos meses no sabemos la verdad, y sentimos que el Poder Judicial no hizo todo lo que tenía para hacer», concluyó Martina. Fuente LT11