Caso Micaela García: Presentarán un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia

La Fiscalía con el acompañamiento de la querella presentará el recurso ante el máximo órgano de Justicia de la Nación para apelar la sentencia por la que Néstor Pavón seguirá condenado por encubrimiento.

Solicitarán que se revea el fallo para que sea condenado por el mismo delito de Sebastián Wagner, penado por el secuestro, violación y crimen de la joven uruguayense. En comunicación con una radio local Nestor García, padre de Micaela detalló “El juicio original condena a Sebastián Wagner por violación y femicidio de Micaela a cadena perpetua y condena a Nestor Pavón por encubrimiento de lo que había realizado Sebastián Wagner, del encubrimiento de los delitos de abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con homicidio agravado. En conjunto con la Fiscalía nosotros decidimos apelar en mayo del año pasado a la cámara de casación. Wagner también apela, porque sigue sosteniendo que el la violó pero que la asesinó Pavón, y Pavón sostiene que el únicamente encubrió. Nosotros junto con la Fiscalía como querellante sostenemos que Pavón fue coautor de violación y homicidio. La cámara resuelve mantener en primera instancia lo que se había hecho para Wagner, pone en duda la participación de Pavón y ordena abrir un nuevo juicio diciendo expresamente que lo de Pavón era auto encubrimiento, como que había participado de algo más y no solo encubrir. Estos juicios no se iniciaban, Pavón eleva un recurso al Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Entre Ríos que se expide el viernes 31/7 no tomando en consideración lo establecido por la cámara y dando cerrado el caso en la provincia de Entre Ríos y manteniendo el fallo inicial. Quedando todo como el fallo del 2017. Entonces, luego de que nos comunicó esto nuestro abogado, estuvimos tratando de resolver esto, buscaremos apelar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para eso nosotros tenemos 10 días. Las abogadas que forman parte del cuerpo de abogadas y abogados para víctimas de violencia de género que dependen del ministerio de justicia y derechos humanos de la nación nos acompañarán haciendo una presentación. En la situación en la que estamos todavía tenemos toda esta semana y la semana que viene para manifestar esto en el Supremo Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos estamos viendo para atravesarlo de manera conjunta y articulada con lo que es la procuración de la provincia. Lo presentaremos como una queja a la corte”.