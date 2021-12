Caso Peluffo: El Colegio de Abogados repudió los dichos de la Dra. Calveyra

En un comunicado “La Comisión Directiva de la Sección Uruguay del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, con adhesión del Colegio Central, quiere expresar su más enérgico repudio y rechazo a las expresiones vertidas por la Ex Camarista Penal, Dra. María Cristina Calveyra en el medio radial local LT11”.

“Resulta preocupante escuchar declaraciones donde se pierde de vista la situación de víctima y de su familia, señalándola como presunto responsable de lo que pasó, lo cual resulta una agresión inaceptable para todos quienes han pasado por situaciones similares”.

“Estas declaraciones nos remontan a las épocas más oscuras de nuestra historia como sociedad donde se justificaba el actuar con frases tales como “algo habrán hecho” o “por algo será”, llegando a pensarse que son muertes más o menos merecidas, todo lo cual es inconcebible”.

“Por ello como profesionales del derecho, pedimos prudencia y moderación, respeto ante el duelo de la familia del Dr. Peluffo, el pronto esclarecimiento de éste y otros hechos atento la investigación en curso, teniendo siempre como base al Derecho, instrumento de razón y defensa de garantías constitucionales”, finaliza el comunicado.

El hijo de Peluffo dijo que “si no hubiese sido baleado lo tendría hoy conmigo”

Emanuel relató que “yo me encontraba en el lugar, escuché los disparos y el pedido de auxilio de mi papá, y gracias a un vecino nos llevó al hospital y allí fue atendido de la mejor manera”.

“Los disparos de las piernas eran los más notorios, pero hasta el momento no sabíamos si o habían más, él estaba consciente pero en shock, muy asustado, durante el viaje le di aliento, le dije que había sido solo la pierna que estaría bien y que iba a salir llegó consciente, se bajó del auto bien hasta llegar a la camilla y después fue intervenido. Lo acompañe en todo momento, de principio a final. Después a la 1 de la mañana él salió del quirófano lo pasaron a sala común porque estaba estable, pasó bien la noche. A las 7 de la mañana volví y pude estar con él, me contó que le dolía mucho la pierna izquierda pero estaba bien, consciente. A las 10 de la mañana llegó mi mamá, yo me fui a hacer unos trámites, y ni bien llegué a mi casa me llama mi mamá nuevamente pidiéndome que vaya porque lo iban a operar de nuevo, cuando llegué ya estaba en el quirófano, no podían parar el sangrado, y hasta ese momento que su vida no corría peligro, nos dijeron que había posibilidades de que le amputaran la pierna”, detalló el hijo del letrado.

Además agregó que “tenía hipertensión y diabetes, mucho estrés y sobre carga que pudieron haber contribuido, pero más allá de lo que se diga, si no hubiese sido baleado lo tendría hoy conmigo acá”.

Respecto al caso en sí, Emanuel dijo “esto marca un precedente, lo que quiero es justicia, pero hoy en lo personal quiero atravesar el duelo, con mi familia estamos aprendiendo a convivir con el dolor nunca había tenido una pérdida tan grande, antes que lo maten al él, yo era feliz, hoy estoy atravesando un momento que sinceramente no se lo deseo a nadie, si las circunstancias hubieran sido otras, hubiera sido más tolerable, pero le arrebataron la vida, quiero que se haga justicia, si bien nada me lo devuelve, que los responsables paguen sería un poco de alivio”.

Consultado Emanuel sobre si asocian el hecho a un ajuste de cuentas o un caso más de inseguridad, manifestó “no fue un hecho de inseguridad, porque no le robaron nada, fueron a hacerle daño, fue premeditado, no se de parte de quién viene, pero ojalá logren dar con el actor, porque como se puede ver en el video, pudieron haber acabado con su vida ahí mismo, seguramente no era su idea, le querían dar un mensaje”.

Finalmente, el hijo del doctor Peluffo respondió sobre los dichos de la ex Jueza María Cristina Calveyra y él aseguro “no la conozco”, y dijo que si bien no le leyó la nota en su totalidad que este medio publicara oportunamente, allegados se la comentaron y expresó “me parece que no es el momento de hacer esas declaraciones, fue desubicado, hacer juicios de valor y hablar así de una persona que ya no está…”. “No la conozco y lo que diga no me interesa, yo sabía quién era mi viejo y eso me alcanza y me sobra, se quién era, lo que hizo y cómo llegó, él se abocó a eso y lo acompañamos en el proceso”, concluyó Emanuel Peluffo. Fuente LT11 y La Pirámide