Caso Tahiel: No hay dudas que la muerte de Ferreyra fue una autodeterminación

La fiscal Martina Cedrés se refirió a la investigación que lleva a cabo por la muerte de Alfredo Ferreyra, que apareció sin vida en la celda tras haber sido detenido por la muerte del pequeño Tahiel, el hijo de su pareja.

“En principio no hay dudas, pero faltan realizar algunas pericias toxicológicas. La autopsia al momento del hecho, no tenemos dudas de la autodeterminación”, señaló la fiscal Martina Cedrés, que tiene a su cargo la causa por la muerte de Alfredo Ferreyra.

En cuanto a la seguridad de las celdas, indicó que “hay cámaras en todos los ingresos de los pabellones, pero no hay cámaras dentro de la celda porque no se puede atentar contra la intimidad de los detenidos. Esa mañana se ingresó al pabellón cuatro veces, pero si la persona toma esta decisión lo va a hacer”.

Por otro lado, la fiscal relató que no hubo ninguna señal previa que anticipara la decisión de Ferreyra. “Lo había visto el médico policial y forense para ver su estado de salud y ver si estaban orientados en tiempo y espacio. Y no daba indicios del desenlace”.

Sobre si la determinación del hombre afectaría a la causa, Cedrés apuntó: “nosotros tenemos la carga de las pruebas, toda la carga probatoria queda en manos del ministerio público fiscal. Y demás pericias que se dan durante las semanas. La mayoría de la recolección de evidencia se hizo en las primeras horas y va a ser lo que va a arrojar la participación de uno u otro”.

Harán marcha pidiendo justicia: “No más víctimas como Tahiel”

Este viernes, los familiares de Tahiel Moussou se convocarán para marchar en pedido de justicia por el homicidio en un contexto de violencia intrafamiliar del nene de casi tres años, ocurrido este lunes en Gualeguaychú.

Valeria , prima de Tahiel, indicó que la marcha será hoy a las 10. «Nos vamos a concentrar en la Plaza Ramírez con una vela blanca. Marchamos pidiendo justicia para Tahiel». La movilización podría pasar por la comisaria de la Mujer y Minoridad, luego por la sede del Consejo Provincial del Niño, Adolescente y Familia [COPNAF]y culminar frente a la Jefatura Departamental. «Los nenes y las nenas no se tocan. Cuántos chicos están sufriendo violencia infantil en nuestra ciudad y el COPNAF no hace nada», reclamaron desde el entorno del niño. Agregan en la convocatoria que «Gualeguaychú es un pueblo unido y, entre todos, podemos decirle basta a tanto sufrimiento. No más víctimas como Tahiel», lo que será el lema de la marcha popular.