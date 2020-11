Categórico rechazó de Agmer a la eliminación de jubilaciones especiales

En un Plenario de secretarios y secretarias generales llevado a cabo el día jueves, y de manera virtual, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), exigió la “inmediata derogación” de la resolución que anula el régimen de jubilaciones especiales para docentes y personal de salud.

Desde el Gremio, además, expresaron que “Profundizar la angustia y el malestar de las y los trabajadores no es el camino apropiado, porque vamos directamente a la profundización del conflicto”

El Plenario deliberó el jueves con modalidad virtual y emitió una declaración en la que hace un fuerte cuestionamiento a la Resolución 077/20 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia, que deroga el régimen de jubilaciones especiales para trabajadores de educación y salud.

“Estamos hablando de derechos adquiridos, vinculantes y progresivos, contemplados en el Código Civil y Comercial. Por lo que no es posible luego, por actos gubernamentales posteriores, desconocerlos o retacearlos”, señaló el gremio docente en la declaración, enviada a esta Agencia.

En el documento, Agmer hizo responsable de la decisión al presidente de la Caja, Edgardo Scarione, pero principalmente al gobernador Gustavo Bordet, al que acusó de estar “empeñado en darle la espalda a las y los trabajadores”.

En ese sentido, remarcó: “No hay diálogo en Entre Ríos, porque el Gobernador de la provincia carece de convicción política para hacerlo”. Y subrayó: “Los trabajadores somos los verdaderos dueños de la Caja, quienes sostenemos con nuestros aportes el sistema previsional entrerriano, y no permitiremos seguir siendo perjudicados con decisiones arbitrarias”.

A continuación se transcribe el texto completo de la declaración:

“Un gobierno empeñado en darle la espalda a las y los trabajadores



Estamos culminando uno de los años más difíciles que en los tiempos actuales nos haya tocado transitar como sociedad. Nuestro pueblo tiene que afrontar una pandemia, y sus terribles consecuencias en el peor de los escenarios imaginados, debiendo padecer –además- los peores costos que han dejado las políticas neoliberales, destrucción del aparato productivo, altos índices de desempleo, aumento de la pobreza, de la marginalidad y el hambre. Las trabajadoras y trabajadores de la educación tenemos muy claro el estado de situación, iniciamos el 2020 habiendo perdido el 20 % del poder adquisitivo, producto de esas políticas regresivas que diezmaron a millones de argentinos. De esta manera atravesamos el presente contexto, absolutamente adverso.



Conscientes de la complejidad de este tiempo, y una vez declarado el aislamiento social, preventivo y obligatorio Agmer tomó la definición de estar al lado de nuestra sociedad, ayudando en todo lo que fuera necesario para superar de la mejor manera posible los efectos de la pandemia, junto a otros sindicatos y organizaciones sociales. Pusimos a disposición instalaciones para ser utilizadas preventivamente, colaboramos con insumos en establecimientos educativos que confeccionaron mascarillas, barbijos y otros elementos de cuidado, apoyamos a hospitales y centros de salud, comedores escolares, distribuimos materiales en sectores carentes de conectividad. Y lo hicimos poniendo la solidaridad como principal fortaleza, convencidos de que la mejor manera de cuidarnos es protegiendo a los demás.



El mismo esfuerzo y compromiso demostraron nuestras maestras, maestros, profesores, profesoras, equipos directivos, auxiliares de la educación, cocineros y cocineras que desde un primer momento vienen desarrollando las actividades escolares a distancia; los comedores escolares funcionando sin descuidar jamás las necesidades de sus comunidades, de sus alumnos y alumnas.



Pero este gobierno lo único que hasta acá ha demostrado es el menosprecio que siente hacia el conjunto de la clase trabajadora. Por tal motivo ya no sorprende que, a poco de culminar el año, vuelva a insistir en sus prácticas de ajuste, ahora con la Resolución 077/20 de la Caja de Jubilaciones.



Dicha normativa lesiona fuertemente el sentido interpretativo de las Resoluciones Nº 07 y 08 de 2001 que habían instituido una concesión de derechos a favor de los trabajadores que pretendieran acceder a los beneficios de jubilación ordinaria especial, flexibilizando e incorporando el “3 x 1” (compensando 3 años de exceso de servicio por 1 año de edad) a estas jubilaciones especiales. Resoluciones que equiparaban y daban trato igualitario a los beneficiarios de Jubilaciones ordinarias comunes (expresamente contenidas en el art. 39 de la Ley 8732) con las especiales (que acceden a este 3 x 1 por la interpretación ampliatoria instituidas en las Res. 007 y 008), el propósito central de las mismas se fundamenta en reparar una situación de injusticia generada a partir del carácter limitado del Art. 39 de la Ley 8732 que no contenía las jubilaciones ordinarias especiales establecidas, mediante Decreto a partir de 1994. Estamos hablando, entonces, de derechos adquiridos, vinculantes y progresivos, contemplados en el Código Civil y Comercial. Por lo que no es posible luego, por actos gubernamentales posteriores, desconocerlos o retacearlos. Y no hay otra posibilidad más que la de garantizar su plena e inmediata efectividad, con tendencia a ampliar la protección en el futuro antes que a reducirla. En este sentido, la Resolución 077/20 claramente es inconstitucional. De ahí la gravedad de intentar eliminar el 3 x 1 en las jubilaciones ordinarias especiales.



Hacemos responsable al presidente de la Caja, que está claro llegó para hacer la tarea planificada por el gobernador: modificar la 8732 avanzando con un solo objetivo, el ajuste a cualquier costo.



Pero el principal responsable es Bordet. Comenzamos el año resistiendo los intentos de reforma, y tuvieron que dar que dar marcha atrás debido al reclamo generalizado del conjunto de las organizaciones sindicales y la masiva movilización que llevamos adelante en el espacio de la Multisectorial, en donde dejamos muy clara nuestra postura de resistir ante cualquier intento de modificación de la ley de jubilaciones. En marzo, el Ejecutivo volvió a dar muestras de su manifiesta voluntad de no atender las demandas de las trabajadoras y trabajadores al abandonar unilateralmente el espacio de la paritaria salarial docente (poniéndose por fuera de la Ley). Desde junio, también desde la Multisectorial, le acercamos un programa en donde aportamos propuestas de redistribución de la riqueza y así contar con recursos económicos para atender y dar respuestas al salario de las y los trabajadores y trabajadoras, atender las demandas sociales, la salud, etc… La respuesta de Bordet al diálogo social fue enviar a la Legislatura un proyecto de Ley –aprobado en tiempo exprés- que contenía un feroz ajuste al bolsillo de las trabajadoras y trabajadores de la provincia (activos y jubilados) elevando los aportes personales y atacando el 82 % consagrado en la Constitución de la Provincia. Las acciones de resistencia del Frente Gremial lograron frenar buena parte de la intentona en el ámbito judicial. Luego, la respuesta a nuestras demandas de discusión salarial fue un bono en negro e insignificante, mientras continúa negándose a sentarse en paritaria salarial. Del mismo modo procedió con el retorno apresurado, improvisado y unilateral respecto a la presencialidad.



Volvemos a manifestar: no hay diálogo en Entre Ríos, porque el Gobernador de la provincia carece de convicción política para hacerlo. Le recordamos que las trabajadoras y trabajadores no somos los responsables de haber tomado una deuda absolutamente escandalosa y el Ejecutivo Provincial deberá hacerse cargo de sus decisiones. Los trabajadores somos los verdaderos dueños de la Caja, quienes sostenemos con nuestros aportes el sistema previsional entrerriano y no permitiremos seguir siendo perjudicados con decisiones arbitrarias. Exigimos la inmediata derogación de la Resolución 077/20, advertimos que no es el camino apropiado profundizar la angustia y el malestar de las y los trabajadores, porque vamos directamente a la profundización del conflicto.



Compañeras y compañeros: el Congreso Extraordinario de Agmer aprobó (en forma unánime) un plan de acción que se encuentra en desarrollo. Junto a las demás organizaciones sindicales continuaremos enfrentando las políticas de ajuste de Bordet”.