Causa Calleja: Se entregó sospechoso por la muerte y aguardan resultado de autopsia

Desde la Fiscalía confirmaron que se entregó la persona que era buscada por la desaparición y posterior muerte del joven contador ocurrida en Paraná. Siguen los procedimientos policiales en Paraná.

Después de la orden de detención que emitió la Justicia en la víspera, la persona buscada en el marco de la desaparición y posterior muerte del joven contador, Gonzalo Calleja, se entregó pasadas las 10 de este viernes en la Fiscalía, a donde concurrió acompañado por su abogado, Claudio Beron.

Durante la noche del jueves, personal policial realizó trece allanamientos de manera simultánea. Según confirmó Santiago Alfieri, “se emitió una orden de detención y buscamos a una persona”.

Fue así que horas de la mañana, Brandon Comas, un sujeto con antecedentes penales, reconocido en el ámbito judicial y policial, decidió ponerse a disposición de la Justicia. El mismo aduciría que en momentos en que se produjo la desaparición de Calleja no se encontraba en la capital entrerriana. El sujeto se entregó de manera espontánea y, según señalaron fuentes judiciales a este medio “a la tarde se realiza la indagatoria”.

El mismo sostiene que no estuvo en estos días en Paraná, sino que se encontraba en Concepción del Uruguay. Trascendió que ha dicho que tiene pruebas de esto y que podría aportar imágenes y testigos de esto.

Mientras tanto, según pudo saber los fiscales Santiago Alfieri y Mariano Budasoff, estuvieron tomando testimoniales a posibles testigos y vecinos de la zona donde fue hallado el auto.

Asimismo, desde Investigaciones confirmaron que siguen los procedimientos policiales, mientras se siguen analizando imágenes de cámaras de seguridad para establecer el trayecto que siguió la víctima hasta llegar a calle Batalla de Suipacha y Pringles.

Asimismo, se aguarda tener los primeros resultados de la autopsia que se hará en Oro Verde, mientras que también se busca otro elemento clave: el celular de la víctima. Mientras tanto, trascendió que el cuerpo podría presentar algunos signos de estrangulamiento, por lo que esta pericia será clave para establecer si la víctima, de 29 años de edad fue asfixiada. Asimismo, se intenta determinar su murió en el lugar o fue arrojado allí sin vida. “El cuerpo solo a este lugar no llegó”, graficaron allegados a la investigación mientras observaban el lugar del hallazgo del cadáver.

Uno de los fiscales que interviene en la causa, Mariano Budasoff confirmó que este viernes se hará la autopsia al cuerpo. “Cuando podamos saber bien los motivos del fallecimiento lo comunicaremos. Tenemos una hipótesis investigativa, buscaremos avanzar con datos sólidos”, resaltó.

El detenido afirma que no conocía a Calleja

Brandon Comas se presentó ante la Fiscalía. Su abogado reveló detalles de lo que declarará su cliente. “Tenemos todo para demostrar que de ninguna manera se lo puede vincular a la causa”, afirmó.

El profesional relató a este medio que Comas “tenía un pedido de detención por lo cual se comunicó conmigo ayer. Él no estaba en Paraná, por lo que tuvimos que coordinar con los fiscales para ponerse a derecho en horas de la mañana de hoy y dar su versión de que él no estaba ni siquiera en Paraná. Lo están vinculando a una causa en la que es totalmente ajena”, enfatizó. Y aseguró: “Tenemos pruebas concretas para que una vez que sea indagado se disponga su libertad, aunque pueda quedar supeditado a la causa”. Sobre los argumentos, detalló que “él estaba en Concepción el Uruguay. Había viajado con su novia a visitar a una pareja amiga. Vamos a ofrecer testigos, tenemos el domicilio en el que estuvo y vamos a pedir registros de cámaras. Él llegó (a La Histórica) el miércoles a la mañana, es decir previo a que desaparezca Calleja. Se volvió hoy porque era requerido por la Justicia, de lo contrario iba a permanecer por una semana o 10 días”.

Por otra parte, acotó que “él tiene antecedentes por causas menores, pero no sé en qué influiría. La Justicia y la Policía tienen que investigar un hecho. Por más que tuviera los peores antecedentes no tienen por qué vincularlo a esta causa por los antecedentes”. “Se han hecho trece allanamientos, por lo que la investigación es muy amplia, recaer en una persona solo porque tiene antecedentes penales no es motivo suficiente para someterlo a una causa o privarlo de la libertad”, dijo el abogado.

Además, confirmó que “él va declarar, no lo hizo ahora por las diligencias que realiza la Fiscalía. Contestará preguntas y aportará pruebas. La principal es el celular de Comas donde hay chats que muestran que viajó a Concepción del Uruguay y fotografías tomadas por él que marcan la ubicación. Fueron en la vivienda que fue a visitar en Concepción del Uruguay. Las pruebas son más que concretas para desvincularlo del hecho”, insistió.

Ratificó que “comas vive en la zona donde apareció el auto, como otros vecinos. No tiene nada que ver que viva allí para involucrarlo”. Aseveró que “Comas no lo conoce a Calleja. Lo va a decir esta tarde. Nunca tuvo comunicación, Pondremos a disposición también el teléfono de la novia de Comas para demostrar que ni él ni su círculo cercano tuvieron contacto” con el contador fallecido.

Y aseguró que el joven “no sabía del hecho hasta que se entera por su mamá del revuelo en su barrio. Tenemos todo para demostrar que de ninguna manera se lo puede vincular a la causa”.

Consideró además que “hay un poco de carga, de querer hacerlo ver como una mala persona que tiene antecedentes y que eso da pie para involucrarlo. Dictarle la captura correspondía a la Fiscalía porque no lo encontraban”, aclaró.

Asimismo, reveló que “los elementos que lo vinculan a la causa, según lo manifestado por la Fiscalía, es una testimonial de un vecino o vecina que lo ubica a Comas cerca del vehículo. Creemos que esa prueba es muy débil. Veremos qué decisión toma la Fiscalía cuando lo escuche esta tarde y vea las pruebas que vamos a presentar”.

“Consideramos que de ninguna manera correspondería privarlo de la libertad”, señaló Berón, antes de comentar que los antecedentes que Comas tiene son “por una pelea y por violencia de género”.