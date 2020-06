Causa el automovilista baleado tomó un giro que era sospechado

En investigación que se llevaba adelante por parte de la Policía, tras el supuesto intento de asalto a un automovilista ocurrido el pasado miércoles, que llegó a la estación de servicios Axion de Díaz Vélez y Galarza a pedir ayuda, se confirmaron las sospechas de que se estaba ante una falsa denuncia.

Como se informara oportunamente, esta persona de 31 años de edad, llegó en su Volkswagen a la estación de servicios manifestando que estaba herido por un disparo de arma de fuego en una mano, señalando que había sido asaltado por un desconocido, que subió a su auto en zona de calles Doctor Lacava y Posadas cuando disminuyó la marche y tras herirlo, le sustrajo sus pertenencias. Según lo averiguado, esta persona que vive en Barrio San Isidro, se estaría dirigiendo en ese momento a su trabajo, pero llamó la atención de los investigadores el relato y el camino por el cual circulaba, ya que no era el más directo a su trabajo. Es así que inmediatamente las Divisiones Investigaciones y Criminalística comenzaron con las tareas que les son propias, con directivas del fiscal en turno Dr. Fernando Martínez Uncal, la que los llevó por una línea, que tuvo sus resultados este sábado. Fuentes indicaron que dado lo declarado, la Policía trabajó sobre cámaras de seguridad en la zona del supuesto hecho, pero la sorpresa fue cuando las imágenes obtenidas, no mostraban en ningún momento el paso del vehículo de la víctima, lo que se sumaba a declaraciones de testigos que no vieron, ni escucharon nada a esa hora. Por otra parte, trascendió que se habrían detectado contradicciones en las declaraciones del conductor baleado y de familiares del mismo, por lo que se hacía más fuerte la sospecha de estar ante una falsa denuncia. Fue así que con orden emanada del juzgado de Garantías a cargo de la doctora Melisa María Ríos, se realizó allanamiento a la vivienda de la víctima ubicada en calle Los Claveles. Tras la diligencia, este hombre fue trasladado hasta la Jefatura de Policía, donde fue identificado en Sección Antecedentes, tras lo cual fue puesto en libertad supeditado a la causa. En la continuación del expediente no se descarta ninguna medida judicial, no obstante ello se sigue trabajando para lograr determinar fehacientemente que fue lo que realmente ocurrió. Fuente 03442