Cavani finalmente le dijo no a Boca por razones familiares

Luego de varios días con los hinchas ilusionados, finalmente Edinson Cavani le dio una respuesta a Juan Román Riquelme y no fue la que esperaban en La Ribera. A primera hora de este domingo, el delantero uruguayo le comunicó al vicepresidente que no jugará en Boca esta temporada y continuará su carrera en Europa.

El Matador estaba al tanto de todos los detalles del contrato que podía ofrecerle Boca. Desde el sueldo, hasta las cláusulas y los premios por objetivos. La propuesta del Xeneize no era la gran prioridad porque apenas se desvinculó de Manchester United dejó en claro que su objetivo es continuar jugando en una de las grandes ligas del Viejo Continente para llegar de la mejor manera al Mundial de Qatar 2022 con la Celeste, sin embargo los horas pasaron y eso por eso que en el conjunto azul y oro se ilusionaron.

Sin embargo, duró apenas un par de días, ya que el oriundo de Salto charló con Riquelme, le agradeció el interés y le comentó que no defenderá el escudo del club de sus amores en lo que resta de este 2022. Si bien no veía con malos ojos gritar los goles en La Bombonera, lo cierto es que Cavani puso sobre la balanza la postura de su familia, que no quería vivir en Buenos Aires.