CE 850: El García Competición no se toma vacaciones

Competición Especial 850 volverá con todo en la temporada 2021

Acompañando la exitosa categoría uruguayense; Pablo García reactivó en las últimas semanas un proyecto de Fiat 600 guardado en su taller durante años.



Los trabajos que comprenden la actualización total del auto, armado de mecánica y motorización, comenzarán este verano, quedando listo y con piloto ya asignado para la temporada entrante.



Piloto confirmado

Será el experimentado Jorge Boujón, que acompaña la categoría casi desde sus inicios y actualmente prepara el Clase C de su hijo Axel.



Con esta alta, no solo la Clase Procar 1100 si no que la Copa Seniors se pone más que interesante, teniendo en cuenta que no sería la única incorporación pre-temporada.