CE 850: Un nuevo Procar 1100 se construye en la histórica

Este año parece ser que el impás entre temporadas durará poco. Uno de los talleres en los que se trabaja a contrarreloj es el de David Tallafer.

El piloto de Concepción del Uruguay no solo trabaja en detalles y mejoras para su unidad recientemente puesta en pista, que perteneciera a Fernando Vera, si no que también se ocupa en estos momentos de la unidad del bicampeón de Copa Seniors Procar 1100 Fabián Conte, con la que intentará nuevamente retener el título.

Y continuando con el vertiginoso crecimiento de la Clase Procar, un nuevo proyecto que viene en camino y el objetivo es tocar la pista cuanto antes. Se trata de la unidad que encomendó Marcelo Restaino. Un piloto ligado a la primer etapa de la categoría que no quiere perderse el auge de la divisional espectáculo.