Censo 2022: Argentina tiene un total de 47.327.407 habitantes

Tras el relevamiento llevado a cabo este miércoles, los primeros datos difundidos por el Instituto de Estadística y Censos (INDEC) marcan que la población del país supera los 47,3 millones de personas. El 47,05 por ciento de ese número son varones y el 52,83 mujeres, mientras otro 0,12 por ciento no fue asociado a ninguno de esos dos sexos.

En ocho meses estarán los resultados definitivos.

La población argentina es de 47.327.407 personas, con un crecimiento de casi el 18 por ciento en relación con 2010, de acuerdo con los primeros resultados provisorios del Censo 2022 difundidos este jueves por la noche por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Antes de la difusión de estas cifras, el titular del Indec, Marco Lavagna, había señalado que la “porción de la población que queda sin censar es muy chica” después del operativo de este miércoles, a la vez que se informó que 18 mil personas se encargarán de cumplimentar el trámite para las viviendas que no fueron visitadas durante la etapa presencial.

A su vez, la población había crecido el 10,63% entre 2010 y el censo de 2001, que registró 36.260130 habitantes.

El Instituto añadió que la población relevada mediante el censo digital fue de 23.813.723, el 50,32 por ciento del universo a computar.

Hasta las 18 de este jueves, se recuperaron mediante censo digital 29.320 viviendas que no habían sido censadas este miércoles.

Respecto de la próxima difusión de resultados del Censo 2022, el Indec agregó que “los datos preliminares de población por sexo, provincia y departamento serán presentados a los 90 días”.

A su vez, el titular del Indec, Marco Lavagna, había expresado que “en ocho meses estarán los resultados definitivos y en un año y medio se tendrá la totalidad del censo procesado”.

Según la planificación acordada en el Sistema Estadístico Nacional, desde el 19 y hasta el 24 de mayo próximo se realizará la etapa de supervisión ­-prevista en la metodología del Censo­- para que toda la población quede correctamente contabilizada.

Debido a los casos reportados de personas que no recibieron la visita de las y los censistas, el Indec anunció anoche que se vuelve a abrir la página www.censo.gob.ar para poder completar el formulario del censo en forma digital.