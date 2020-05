CGE: Muller expuso ante la Comisión del Senado

Martín Müller, propuesto como Director General de Escuelas de la Provincia y los candidatos a ocupar las vocalías en el Consejo General de Educación, Humberto Javier José, Exequiel Coronoffo y Griselda Mercedes Di Lello, expusieron ante la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado.

Los postulantes expusieron sobre diversos aspectos relacionados a la función a desarrollar en el organismo educativo.

La Comisión que preside el senador Horacio Amavet avanzó este martes con del trámite reglamentario de audiencia pública en el marco de los pedidos de Acuerdo Constitucional por parte del Ejecutivo Provincial para que el profesor Martín Müller ocupe el cargo de Director General de Escuelas de la Provincia de Entre Ríos y que los docentes Humberto Javier José, Exequiel Carlos Damián Coronoffo y Griselda Mercedes Di Lello se desempeñen en las vocalías del organismo educativo.

Sin público

Las audiencias se llevaron adelante en el recinto del Senado y allí estuvieron presentes el presidente de la Comisión, Horacio Amavet y los senadores integrantes del cuerpo: Armando Gay, Rubén Dal Molín, Gastón Bagnat, Nancy Miranda, Marcelo Berthet, por videoconferencia el senador Amilcar Genre Bert; además del secretario de la Cámara, Lautaro Schiavoni, y del prosecretario Leonardo Centurión. El senador Francisco Morchio también presenció el debate desde el recinto.

Cabe resaltar que el encuentro se llevó adelante sin la presencia de público, cumpliendo las medidas de distanciamiento requeridas por las autoridades sanitarias en el marco de la emergencia sanitaria y fue transmitido en forma directa a través de la web del senado.

Educación y pandemia

El candidato a presidente del CGE respondió acerca de los contenidos educativos brindados durante la pandemia. Sobre el modo en que se evaluarán el aprendizaje interrogó la senadora Nancy Miranda.

Müller, tras aclarar que “el proceso de evaluar tiene muchas aristas”, expresó que para el CGE “es fundamental pensar qué hemos hecho en estos dos meses y evaluar eso” y “darle herramientas a nuestros docentes en un contexto de educación remota, porque no me arriesgo a decir que estamos haciendo educación a distancia que requiere una planificación y un proceso más complejo al cual aspiramos a trabajar el día después de todo esto”, manifestó.

“Hoy estamos haciendo educación remota, trabajando desde la virtualidad, desde la no presencialidad con los contenidos que podemos y que hemos llegado. Uno está satisfecho en cuanto a que son muy pocos los chicos, las y los estudiantes que no han tenido vínculo este tiempo con la escuela. Lógicamente ha sido muy dispar y muy desigual esa llegada y sobre eso está puesta la evaluación”, adelantó.

“Queremos tener un informe en las próximas semanas que vaya en concordancia con la finalización del primer cuatrimestre que es el 31 de mayo y que en junio las familias sepan qué han podido hacer sus hijos e hijas, y para los docentes ese informe cualitativo sin nota – porque no podemos caer en la injusticia de poner nota en un marco de tanta desigualdad – sea un insumo para evaluar y ver la calificación y posible promoción de estudiantes al finalizar el 2020”.

“En la vuelta a clases sin duda lo que se va a imponer y que creo que es una oportunidad también, será un modelo hibrido que va a combinar la presencialidad con una educación que continuará siendo virtual: para eso vamos a tener que pensar insumos, herramientas y el derecho a la conectividad como derecho esencial de la población”, consideró mirando al futuro.

Y en cuanto a la oportunidad a nivel educativo que abre esta pandemia, habló de “abordar e ir al hueso de las transformaciones estructurales que necesita nuestra escuela”. Sobre ese aspecto reflexionó: “Creo que hoy estamos en un momento de reseteo, hay cosas que vamos a sostener porque la riqueza del aula y de la escuela no tiene reemplazos, pero sí tenemos la posibilidad de arrancar algunas cosas de cero el día de la vuelta, probando e innovando”.