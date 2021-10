Champions: El PSG de Messi vs. Leipzig y el Atlético del Cholo ante Liverpool

Con Lionel Messi, Paris Saint-Germain recibe al conjunto alemán por la tercera fecha del Grupo A de la UEFA Champions League este martes, desde las 16 horas, en el Parque de los Príncipes.



El entrenador argentino Mauricio Pochettino recibió buenas noticias esta semana porque, luego de la victoria frente a Angers por 2-1 por la Ligue 1, volverá a contar con la Pulga y varias otras estrellas del equipo que no pudieron estar en el último duelo.



Además del retorno de Leo, el santafesino dispondrá de Ángel Di María, Marquinhos y Keylor Navas, quienes no habían estado en el partido del viernes debido a que disputaron las Eliminatorias con sus respectivos seleccionados.

Por su parte, Leandro Paredes y Neymar volvieron de los partidos de las Eliminatorias con molestias y no serán tenidos en cuenta.

Inter vs Sheriff

Con Lautaro Martínez y Joaquín Correa entre los convocados por Simone Inzaghi, el Inter recibe al Sheriff, la gran sorpresa del torneo que juega en la liga de Moldavia, por la fecha 3 del Grupo D de la UEFA Champions League este martes, desde las 16, en el Estadio Giuseppe Meazza.



Shaktar vs Real Madrid

Real Madrid visitará este martes al Shakhtar Donetsk por la tercera fecha del grupo D de la UEFA Champions League 2021-2022. El conjunto blanco buscará volver al triunfo luego de la sorpresiva derrota que sufrió en su última presentación ante el ignoto FC Sheriff Tiraspol.



Atlético Madrid vs. Liverpool

En otro de los duelos destacados Atleti y Liverpool se medirán hoy las 16:00. El encuentro correspondiente a la fecha 3 del grupo B de UEFA Champions League – 2021/2022 se disputará en el Metropolitano.

El resto de partidos del día serán: Brujas vs. Manchester City, Porto vs. Milan, Besiktas vs. Sporting Lisboa y Ajax vs. Borussia Dortmund.