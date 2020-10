Champions League: Barcelona con Messi y un gran partido en París

Lionel Messi iniciará con Barcelona una nueva temporada, la número 17 de su carrera, de la Liga de Campeones de Europa con el objetivo de dejar atrás las últimas tres dolorosas eliminaciones.



Barcelona enfrenta al Ferencvaros, el PSG recibe al United en París.

La presentación en la edición 2020/21 será desde las 16 en el estadio Camp Nou contra Ferencváros, de Hungría, por la primera fecha del Grupo G que también integran Juventus, de Italia, y Dinamo Kiev, de Ucrania. El camino hacia la gran final en Estambul, Turquía, no será nada sencillo ya que otros potentes equipos europeos irán en busca del mismo objetivo.



Bayern Múnich se impone como un gran candidato a repetir el título pero al acecho también estarán París Saint Germain, finalista de la última edición con el trinomio de argentinos Mauro Icardi, Leandro Paredes y Ángel Di María más el talento de Neymar y Kylian Mbappé; Real Madrid, el equipo más ganador con trece títulos; el Manchester City de Josep Pep Guardiola y Sergio Agüero; y Liverpool, de la mano de Jürgen Klopp.



Entre hoy y mañana se disputarán los 16 partidos de la primera fecha, donde se destacan Bayern Munich vs. Atlético de Madrid, Chelsea vs. Sevilla y París Saint-Germain vs. Manchester United, como los tres duelos de equipos más poderosos en la actualidad.



Los partidos de hoy:

13.55: Zenit vs. Brujas (Grupo F), 13.55: Dinamo Kiev vs. Juventus (Grupo G), 16: Chelsea vs. Sevilla (Grupo E), 16: Rennes vs. Krasnodar (Grupo E), 16: Lazio vs. Borussia Dortmund (Grupo F), 16: Barcelona vs. Ferencvaros (Grupo G), 16: Paris Saint-Germain vs. Manchester United (Grupo H), 16: RB Leipzig vs. Basaksehir (Grupo H).