Charla debate sobre “Liderazgo Femenino, un rol para erradicar la violencia”

El viernes 16 de septiembre se realizará una Charla-debate sobre «Liderazgo Femenino: unrol desde donde erradicar la violencia. Una mirada desde el fútbol femenino». La misma estará a cargo de la Mentora deportiva Betina Bonnin, y tendrá como invitadas a Mariela Schab (Vicepresidente de Gimnasia y Esgrima de C. del Uruguay, a la Magister en Salud Pública y Psicóloga social (c) Carolina Maiztegui y a la responsable de la Dirección de la Mujer, Géneros y Diversidades de la municipalidad local Ileana Fernández Escobar. El espacio será el complejo Zubiaur de la Universidad de Concepción del Uruguay, ubicado en Posadas 530.

Los temas principales a tratar son el liderazgo, el auto liderazgo, el liderazgo femenino, los valores personales y en las instituciones deportivas y la violencia, tanto general como de género.

Se plantea un espacio de exposición y luego de intercambio, siempre en la búsqueda de conformar una mirada local de la temática pero a su vez de sumar herramientas de acción específicas, para implementar desde todos los roles.

La capacitación está dirigida a todas las mujeres que desempeñan roles de liderazgo dentro del fútbol, sean Delegadas ante la Liga de Fútbol, directoras técnicas, capitanas de equipo, refereés, dirigentes de clubes, etc. Las instituciones que avalan la capacitación son la Liga de Fútbol de C. del Uruguay, la Dirección de Deportes y la Dirección de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la municipalidad local. Y acompañan a la disertante las empresas UNIMÉDICA y ALUPLAST, además de la Universidad de C. del Uruguay.

Dado que el cupo es limitado, se solicita inscripción previa. El formulario puede solicitarse al correo betinabonnin@gmail.com.