Chile: Más de 7.000 muertes en todo el país tras actualización

El Ministerio de Salud incorporó a las cifras oficiales 4.075 fallecidos “probables” por Covid-19 que se suman a los 3.069 confirmador por PCR. Los contagiados son más de 230.000.

Chile reportó este sábado 7.144 fallecidos por coronavirus al incluir en un conteo oficial las muertes probables asociadas a la enfermedad, retratando el imparable avance de la pandemia en el país.

Después de semanas de controversias tras reportes de prensa que daban cuenta de “muertes” no informadas y registro paralelos de fallecimientos probables reportados a la Organización Mundial de la Salud (OMS) pero no a la población, que incluso le costaron el cargo hace una semana al exministro de Salud, Jaime Mañalich, se decidió hacer público el registro total de fallecidos.

El Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), el brazo estadístico del Ministerio de Salud, informó que el número de muertos probables ascendió a 3.069, según indicó en conferencia de prensa el jefe de la entidad, Rafael Araos, al hacer público por primera vez este registro, revelado la semana pasada por el centro de investigación periodística CIPER.

A estos casos probables se suman a los 4.075 fallecidos certificados con un examen de PCR acreditados también por el DEIS, que da para este registro un total acumulado de 7.144 desde el primer caso de coronavirus reportado en el país el 3 de marzo.

A partir de ahora, el registro diario -que considera sólo las muertes certificadas por un examen de PCR- no se va a alterar, pero todos los viernes se entregará también un registro con todas aquellas muertes probables, tal y como recomienda la OMS.