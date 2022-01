Chile recibe a la Argentina con poco público local

La Selección Argentina visitará este jueves a Chile por la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas buscando mantener el invicto más largo del mundo a nivel selecciones: 27 partidos sin perder. Distinto es el presente de La Roja, que en esta doble fecha se juega buena parte de sus posibilidades de ir a Qatar 2022.



Sin embargo, lejos de las casi 50.000 personas que podrían alentar a Chile en alguno de los estadios más importantes de Santiago, el Zorros del desierto de Calama tendrá este jueves una cantidad de público mucho menor.

El estadio, que tiene poco más de 12.000 localidades, tendrá la presencia de 8467 hinchas, lo que implica un aforo del 70%. Esto tiene que ver con dos motivos: en primer lugar, Calama está en fase 3 por el coronavirus y no se permite el estadio lleno. Pero además, Chile sufrió una sanción por parte de Conmebol y FIFA por insultos racistas en partidos anteriores y hay dos sectores (uno en cada cabecera) que quedaron inhabilitados y exhiben una bandera que dice: “La discriminación nos dejó sin ustedes. Evitemos sanciones”, intentando generar conciencia de cara a lo que viene. De hecho, aún no se sabe si en el último partido de local en estas Eliminatorias, ante Uruguay, Chile podrá jugar con público o deberá hacerlo a puertas cerradas, por este mismo motivo.

Más allá de la poca capacidad del estadio, se pusieron a la venta un pequeño número de tickets para el público argentino, que ocupará un sector de la cabecera norte. Para los 100 hinchas argentinos que se esperan y que pagaron alrededor de 50 dólares la entrada, se delimitó un espacio separado con vallas para que no se junten con los hinchas locales.