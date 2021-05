Ciclismo: El entrerriano Catriel Soto afuera de los Juegos Olímpicos

Por primera vez y luego de dos ediciones consecutivas, el entrerriano Catriel Soto no estará en los Juegos Olímpicos. Tras sus experiencias en Londres 2012 y Río 2016, el oriundo de Colón quedó al margen del ciclismo de montaña de Tokio 2020, a pesar de haber buscado hasta último momento sus chances de ingresar en las Copas del Mundo de Alemania y Republica Checa.



“Siento una enorme tristeza de no haber podido lograr esa tan ansiada clasificación para nuestro país como así fue en los dos últimos Juegos Olímpicos, 2012 y 2016 siendo el representante argentino”, lamentó en una extensa publicación en sus redes sociales.

Si bien reconoció que en esta última gira las chances “eran remotas” matemáticamente, pero “sí que las había” para estar en Tokio. “El ranking cerraba después de estas dos fechas Mundiales y clasificar o quedar afuera no dependía solo de nosotros, entonces ¿por qué no creer y luchar hasta lo último? ¿Por qué no intentarlo si ya todos sabemos lo complicado que es llegar ahí? ¿Por qué no dejamos el alma si es lo que estamos transmitiendo a las nuevas generaciones?”, se preguntó.

Más adelante, dejó una crítica por no contar con una estrategia de equipo entre los varones para sumar puntos para la Argentina, algo que sí lograron las mujeres en esta disciplina. “Claro que soy el primero en reprocharme no haber logrado clasificar mi país a los próximos Juegos Olímpicos; los resultados en los últimos dos años, no han sido los mejores de mi carrera deportiva, (sea cual fuera el motivo) y si a esto le sumamos que no hubo ninguna estrategia para que lleguemos a lograr ese lugar, me duele aún mucho más…”. Y añadió: “Al igual que yo me hago responsable de mi rendimiento, también me gustaría ver lo mismo de las otras partes involucradas en este proceso”.

Cabe destacar que las plazas para cada país se otorgan de acuerdo al ranking mundial. Los primeros tres de cada nación suman puntos para el país, tanto en competencias nacionales como internacionales. “Cada país plantea su estrategia para que estos tres logren sumar la mayor cantidad de puntos y así ubicarse en zona de clasificación”, contó el entrerriano.

“Gracias al gran trabajo en equipo de las tres mujeres que sumaron puntos para el Ranking Olímpico Femenino; ellas sí tienen su lugar en Tokio. Gracias chicas por habernos enseñado semejante lección. Fueron un gran equipo y por eso se merecen estar ahí…”, concluyó.