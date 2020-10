Científicos rechazan la “inmunidad de rebaño” y apuntan a cuarentenas “cortas y efectivas”

El control de la pandemia y las estrategias para llevarlo a cabo ha generado debates en toda la comunidad científica a lo largo y ancho del mundo. Por ejemplo, la inmunidad sigue siendo una incógnita, y hasta la llegada de la vacuna se necesitan mecanismos para frenar el incremento de contagios.

Los inmunólogos no tienen una propuesta de todos consensuada. Algunos apuestan por la inmunidad de rebaño hasta la llegada de la vacuna, y otros la rechazan, proponiendo el control sobre la enfermedad.

The Lancet publicó este miércoles 14 de octubre el memorando de John Snow, en el que se apuesta por las restricciones a corto plazo para así evitar un confinamiento prolongado que afecte duramente a la economía.

El Memorando, firmado por expertos de todo el mundo, dice lo siguiente:

El Síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 (SARS-CoV-2) ha infectado más de 35 millones personas a nivel mundial, con más de 1 millón de muertes registradas por la OMS al 16 de octubre de 2020. Se acerca el invierno, necesitamos aclarar sobre los riesgos del COVID-19 y estrategias efectivas para combatirlos. Aquí compartimos nuestro vista de la actual basada en la evidencia consenso sobre COVID-19.

El SARS-CoV-2 se propaga a través del contacto (gotas y aerosoles más grandes),y transmisión de mayor alcance a través de aerosoles, especialmente en condiciones donde la ventilación es pobre. Su alta infectividad, combinado con la susceptibilidad de los no expuestos poblaciones a un nuevo virus, crea condiciones para una rápida propagación. La tasa de letalidad por infección de COVID-19 es varias veces mayor que el de la influenza estacional, y la infección puede matar incluso en jóvenes, previamente personas sanas.

No está claro cuánto tiempo de protección la inmunidad dura, y como otros

coronavirus estacionales, SARS-CoV-2 es capaz de volver a infectar a las personas

que ya han tenido la enfermedad, pero la frecuencia de reinfección esdesconocido.

La transmisión del virus se puede mitigar a través de distanciamiento, uso de cubiertas faciales, higiene de manos y respiratoria, y evitando multitudes y espacios mal ventilados. Pruebas rápidas, rastreo de contactos, y el aislamiento también son fundamentales para controlar la transmisión.

En la fase inicial de la pandemia, muchos países instituyeron cierres (restricciones de población general, incluyendo órdenes de quedarse en casa y trabajar desde casa) para ralentizar la propagación rápida del virus. Esto era esencial para reducir la mortalidad y evitar que los servicios de salud sean abrumados y ganar tiempo para establecer sistemas para suprimir la transmisión.

Lamentablemente los encierros han afectado sustancialmente la salud física y mental de las personas y dañando la economía, estos efectos a menudo han sido peores en los países que no pudieron aprovechar el tiempo durante y después del bloqueo para establecer sistemas eficaces de control de pandemias. En la ausencia de disposiciones adecuadas para gestionar la pandemia y su sociedad impactos, estos países se han enfrentado restricciones continuas.

Esto, comprensiblemente, ha llevado a desmoralización generalizada y disminución de la confianza. La llegada de un segunda ola y la realización de los desafíos futuros ha llevado a renovar el interés en una llamada inmunidad colectiva que sugiere permitir un gran brote incontrolado en el población de bajo riesgo mientras protege los vulnerables. Los defensores sugieren que esto conduciría al desarrollo de la población infectada, una inmunidad.

Esto es una falacia peligrosa que no está respaldada por evidencia científica.

Cualquier estrategia de manejo de una pandemia que dependa de la inmunidad infecciones naturales por COVID-19 es defectuosa. Transmisión incontrolada en personas más jóvenes riesgos significativos morbilidad y mortalidad en todo el toda la población.

Además de el costo humano, esto impactaría la fuerza laboral en su conjunto y abrumar la capacidad de los sistemas de salud para brindar servicios cuidado de rutina. Además, hay no hay evidencia de protección duradera inmunidad al SARS-CoV-2 siguiente infección natural, y la endémica transmisión que sería la consecuencia de la inmunidad menguante presentaría un riesgo para los vulnerables poblaciones para el futuro indefinido. Tal estrategia no acabaría con el Pandemia de COVID-19 pero resulta en epidemias recurrentes, como fue el caso con numerosas enfermedades infecciosas antes de la llegada de la vacunación. Eso también colocaría un inaceptable sobre la economía y los trabajadores sanitarios, muchos de los cuales han murió de COVID-19 o experimentó trauma como resultado de tener que practicar medicina de desastres. Además, nosotros aun no entiendo quien podria sufre de COVID. largo Definiendo quién es vulnerable es complejo, pero incluso si consideramos a los que están en riesgo de enfermedad grave, la proporción de las personas vulnerables constituyen tanto como el 30% de la población en algunas regiones. Aislamiento prolongado de grandes franjas de la población es prácticamente imposible y altamente poco ético. Evidencia empírica de muchos países muestra que no es factible de restringir sin control brotes en secciones particulares de sociedad.

Este enfoque también pone en riesgo exacerbando aún más las desigualdades socioeconómicas y estructurales discriminaciones ya puestas al descubierto por la pandemia. Esfuerzos especiales para proteger a los más vulnerables son esencial pero debe ir de la mano con múltiples niveles de población estrategias. Una vez más, nos enfrentamos a un aumento acelerado de los casos de COVID-19 en gran parte de Europa, EE. UU., y muchos otros países del mundo. Es fundamental actuar con decisión y con urgencia. Medidas efectivas que suprimir y controlar la transmisión deben implementarse ampliamente, y deben contar con el apoyo financiero y programas sociales que fomentan respuestas de la comunidad y abordar la inequidades que han sido amplificadas por la pandemia. Restricciones continuas probablemente será necesario en el corto plazo, para reducir la transmisión y corregir una respuesta pandémica ineficaz sistemas, con el fin de prevenir futuros encierros.

El propósito de estos restricciones es suprimir eficazmente Infecciones por SARS-CoV-2 a niveles bajos que permiten la detección rápida de localizados brotes y respuesta rápida a través búsqueda, prueba, sistemas de rastreo, aislamiento y soporte para que la vida vuelva a ser casi normal sin necesidad de generalizar restricciones. Protegiendo nuestras economías está indisolublemente ligado al control COVID-19. Debemos proteger nuestro mano de obra y evitar la incertidumbre a largo plazo. Japón, Vietnam y Nueva Zelanda, por nombrar algunos países, han mostrado que las respuestas sólidas de salud pública puede controlar la transmisión, permitiendo vida para volver a ser casi normal, y hay muchas historias de éxito de este tipo. La evidencia es muy clara: controlando La propagación comunitaria de COVID-19 es la mejor forma de proteger nuestras sociedades y economías hasta que sea seguro y vacunas y terapias efectivas llegará en los próximos meses.No podemos permitirnos distracciones que socavar una respues