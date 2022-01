Exitoso paso de la 3ra fecha del Circuito de Aguas Abiertas

Este domingo se disputó una nueva fecha del Circuito RIO URUGUAY de Natación en Aguas Abiertas. La misma fue organizada por el Club Regatas Uruguay, con apoyo de la Dirección de Deportes del Municipio y Prefectura Naval Argentina. El podio de la categoría de 6k caballeros fue para Bruno Di Cola.

Se realizó con total éxito el Maratón de Aguas Abiertas en nuestra ciudad, en el marco de la 3era fecha del Circuito del Río Uruguay 2021, con la participación de 300 nadadores representando a mas de 100 localidades de todo el país.

Se disputaron dos competencias de 3km y 6km con largada en Paso Vera, pasando por Banco Pelay y arribando a la Isla del Puerto.

Recordemos que el campeonato tiene por objetivo brindar a nadadores libres y federados una oportunidad de competencia, integración y turismo en el marco de paisajes emblemáticos del río Uruguay.

Ganadores:

-6 km Mujeres: Arijo Eugenia (Lobos, Bs As) 1:41:16

-6 km Varones: Di Cola Bruno (Campana, Bs As) 1:40:15

-3 km Mujeres: Ortiz Madelaine (Bs As) 1:01:40

-3 km Varones: Buzzo Mateo (Bs As) 0:57:06.