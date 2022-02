Ciudad de la costa del río Uruguay contrató a arquitectos de Holanda para diseñar un plan maestro

“Empezaremos a escribir un capítulo más de la historia de Paysandú”, dijo el intendente Nicolás Olivera en la presentación del Masterplan de la Costa que diseñará la empresa holandesa Office for Metropolitan Architecture (OMA) “en los próximos seis meses”, con el objetivo de “pensar el mejor futuro para los próximos 25 años”.

La presentación se realizó a través de videoconferencia, utilizando la plataforma Zoom, uniendo Róterdam, donde se encontraban el arquitecto fundador de OMA, Rem Koolhaas, y el arquitecto que tendrá a su cargo el Masterplan de la Costa, Jason Long, y la ciudad de Paysandú.

Además del intendente Nicolás Olivera y el secretario general Fermín Farinha, estaban –entre otros– el ministro de Ambiente, Adrián Peña; el viceministro de Industria, Energía y Minería, Walter Verri; el presidente de Inacoop, Martín Fernández; el presidente de la Delegación Uruguaya en CARU, Daniel Ayala; y el presidente de la Junta Departamental, Claudio Zanoniani, así como representantes nacionales y exintendentes.

OMA es un líder global en el desarrollo y ejecución de proyectos arquitectónicos, urbanistas y paisajísticos a lo largo y ancho del mundo, con notables antecedentes en el desarrollo de infraestructuras como un campus para la empresa Facebook en Silicon Valley (California, Estados Unidos), un centro urbano en Toronto (Canadá), un centro administrativo en Bogotá (Colombia), así como la elaboración de una estrategia de resiliencia ante inundaciones en New Jersey (Estados Unidos), la revitalización de Miami Beach (Estados Unidos) y un plan maestro en Brooklyn (Estados Unidos).

“El desafío a partir de hoy es romper con la rutina de la mediocridad, de proyectar en plazos no mayores a cinco años”, aseguró el intendente de Paysandú. “Estamos ante el desafío de pensar por los próximos años de la mano de gente altamente calificada. Va a ser una oportunidad para nuestra ciudad, que seguramente nos llenará de orgullo cuando luego de seis meses de trabajo tengamos el resultado arriba de la mesa”.

“Cuando asumimos el desafío (palabra que reiteró varias veces) de llevar adelante un Masterplan, al mismo tiempo con eso asumimos el desafío de convocar a los mejores. Lo hicimos, llamamos a un líder mundial en esta materia como es OMA, que ha designado al arquitecto Jason Long que será el director del proyecto. Es realmente un enorme honor y privilegio para nuestro departamento”, agregó.

“Si le pidiera a cada uno de ustedes que cierren los ojos y en 3 segundos piensen dónde quiere estar cada uno de ustedes en los próximos 25 años, seguramente más o menos todos sabemos dónde queremos estar. Pero si pregunto dónde quiere que esté Paysandú en los próximos 25 años, seguramente pasarían dos cosas: nos llevaría mucho más tiempo determinar dónde queremos que esté nuestra ciudad y habría tantas opiniones tan distintas como todas las personas aquí presentes”, dijo Olivera.

Los desarrollos que realizará la firma holandesa

Las intervenciones que deberá realizar OMA de acuerdo al contrato firmado establecen en primer lugar diseñar el plan maestro conceptual de 350 hectáreas de superficie, con una aproximación a un área definida de 26 hectáreas. En forma conjunta con el equipo de la Intendencia de Paysandú se determinará la ubicación del espacio a intervenir.

Asimismo se deberá identificar el emplazamiento para realizar el diseño esquemático de un espacio público de 3,5 hectáreas en el área del Obelisco.

También proyectar, a nivel esquemático, un edificio emblemático funcional distintivo con un uso específico. La función se definirá en conjunto con el equipo de técnicos de la Intendencia de Paysandú.

En forma complementaria a la contratación de la empresa OMA, y con el fin de dar un abordaje integran a los requerimientos planteados por la Intendencia de Paysandú, participarán además consultores especializados.

La empresa de diseño paisajístico West 8, es una oficina internacional galardonada de diseño urbano y arquitectura paisajista, fundada en 1987 con oficinas en Róterdam, América del Norte y Bélgica. Durante las últimas tres décadas, West 8 se ha establecido como líder con un equipo internacional de 70 arquitectos, diseñadores urbanos, arquitectos paisajistas e ingenieros industriales. La oficina estadounidense de West 8 se estableció después de ganar un concurso internacional de diseño en 2006 para el diseño de Governors Island Park, una isla de 70 hectáreas en el puerto de Nueva York.

Participará además Thornton Tomasetti, empresa que optimiza el diseño y el rendimiento de estructuras, materiales y sistemas para proyectos de todo tamaño y nivel de complejidad. Es una organización independiente de ingenieros, científicos, arquitectos y otros profesionales que colaboran desde oficinas en todo el mundo. Sostiene que su compromiso es mantenerse como una organización sostenible, diversa y duradera así como motor global del cambio y la innovación.

Asimismo colaborará Mobility-in-Chain (MIC), una empresa de planificación del transporte con sedes en Milán, Moscú y Nueva York. La firma opera a nivel internacional con obras que van desde los Estados Unidos hasta Europa y China, y desde Rusia hasta Turquía y África. Su característica distintiva es que utiliza las últimas y más sofisticadas herramientas de simulación de modelos, incluyendo el impacto del transporte en la calidad urbana y el valor inmobiliario.

Nicolás Olivera opinó que “esto no será algo exento de polémica, algo exento de muchas opiniones que pueden converger o discrepar con este paso que estamos dando hoy. Pero la historia de nuestro departamento se ha hecho en base a hitos de gente con coraje. Cuando hablo de gente con coraje no me refiero a mí, sino a todos los que hoy están acá y a también a los que no están pero que los vamos a precisar. Para que esto sea el comienzo de una partitura que tendrán que escribir estas personas tan talentosas, para pensar en los próximos 25 años y llevar a Paysandú al mejor futuro que todos queremos. Cada 5 años nos toca escribir una pequeña parte de un guion que obviamente se suma otros grandes logros que han hecho otra gente antes que nosotros. Tenemos que pensar a más largo plazo. Es imprescindible que lo hagamos”.

También dijo que “en una reciente reunión con arquitectos, me decían que las ciudades tienen humor. Creo que esto precisamente nos va a permitir generar un humor que nos permita salir de un Paysandú que quizás se mueve a cámara lenta. Es necesario que Paysandú tenga muchos episodios de grandes cosas. Es necesario hacer una gran película que refleje los próximos 25 años, con los mejores protagonistas”.

“Muy emocionados de trabajar en Paysandú”

“Estamos muy emocionados de trabajar en la relación de Paysandú con su río y no podemos esperar para empezar a trabajar con el intendente y las demás personas involucradas”, aseguró Rem Koolhaas. “Siempre intentamos realizar nuestros proyectos abiertos y conectados a la ciudad”, agregó.

“Simplemente queremos aportar a ese libro que ustedes ya vienen escribiendo” indicó el fundador de OMA. Long apuntó que la filosofía de OMA es “trabajar con ciudades que necesitan nuevas cosas, pero respetando siempre lo que hay”.

En los primeros días de marzo arribará a Paysandú el equipo de OMA. Los técnicos “podrán tomar contacto, más allá de trabajar con la Intendencia, con buena parte de aquellos actores que entiendan que tienen algo para aportar a este proceso. Esto no se va a dar a puertas cerradas, algo que estaremos mirando de afuera a ver si sale humo blanco o gris, sino que será un proceso en el cual estaremos convocando a distintos actores que seguramente tienen algo para aportar”, aseguró Olivera.

“Este proyecto que comienza a andar nos permite a los sanduceros el poder soñar juntos una ciudad sustentada en el trabajo, en la creación y la innovación; con oportunidades de vida y progreso para todos. De cara al río Uruguay, orgullosa de su identidad pero abierta a quienes quieran venir a invertir, a vivir y desarrollarse en ella. Paysandú es y será la ciudad del trabajo, la ciudad del río y la ciudad de las oportunidades”, reseñó el intendente Olivera.

¿Quién es Rem Koolhaas?

Remment Lucas “Rem” Koolhaas, es el fundador de la Office for Metropolitan Architecture (OMA). Nació en Róterdam, Países Bajos, el 17 de noviembre de 1944). Fue periodista y escribió guiones de cine antes de dedicarse a la arquitectura. Pronto obtuvo prestigio internacional y en 1975 estableció OMA.

Koolhaas se interesa sobre todo los proyectos a gran escala. Su arquitectura es una arquitectura de lo esencial, ideas a las que se da una forma constructiva. Es un profesional que se siente manifiestamente a gusto con el futuro y en estrecha comunicación con su ritmo acelerado y sus cambiantes configuraciones. En sus proyectos se deja sentir la intensidad de un pensamiento que da cuerpo al armazón que termina por ser una casa, un centro de congresos, el proyecto de un campus o un libro.

“Términos como ciudad, calle, identidad y arquitectura son cosa del pasado. El pasado es demasiado pequeño como para vivir en él”, es una de las frases que lo identifica con claridad. De hecho en su libro “Delirio en Nueva York” sostiene que esa ciudad “desde mediados del siglo XIX, en el laboratorio de una nueva cultura, la de la congestión; una isla mítica donde se hace realidad el inconsciente colectivo de un nuevo modo de vida metropolitano, una fábrica de lo artificial donde lo natural y lo real han dejado de existir”.

“Estudios sobre (lo que en su momento se llamó) la ciudad” es otro libro que sacudió el ámbito teórico de la arquitectura y el urbanismo.

Una de sus obras paradigmáticas es el edificio más grande de los Países Bajos, que no destaca solo por su altura (150 metros), sino también por su enorme superficie de 160.000 metros cuadrados.

La imponente edificación le confiere al puerto de Róterdam un aspecto moderno. El objetivo del arquitecto Rem Koolhaas era crear un edificio polivalente en el que poder trabajar, vivir, comprar, relajarse y salir a comer. Por este motivo, Rem Koolhaas bautizó su obra “la ciudad vertical”. En el 2000 fue galardonado con el premio Pritzker, el más importante de arquitectura. Además -entre otros- el Praemium Imperiale (2003), la Medalla de Oro del RIBA (2004), Premio de Arquitectura Contemporánea Mies van der Rohe (2005) y Doctor Honoris Causa por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica (2007).

