Clases presenciales: Los docentes de nuestro departamento llamaron a paro

Tras la decisión de la vuelta a la presencialidad en las escuelas de Entre Ríos, los números gremios docentes han protestado esta medida ya que consideran que los protocolos no serán suficientes para evitar contagios de Covid-19. En este caso, los docentes de las ocho escuelas del departamento Uruguay que retornarían hoy lunes, han convocado a paro.

Las escuelas son: Primaria N° 6 “Manuel Belgrano”, de Concepción del Uruguay, Escuela Nina N° 11 “18 de Octubre”, de San Justo. Escuela Nina N°48 “Recuerdos de Provincias”, de Concepción del Uruguay. Escuela Secundaria N° 1 “Raúl Chappuis”, de Concepción del Uruguay. E. E. T. N° 1 “Ana Urquiza de Victorica”, de Concepción del Uruguay. E. E. T. Nº 13 “Héctor Sauret”, de Concepción del Uruguay. E. E. T. Nº 2 “Francisco Ramírez”, de Concepción del Uruguay y la Escuela Primaria Nº 12 “Rafael Obligado”, de Colonia Caseros.

Los trabajadores han rechazado las medidas tomadas por Nicolás Trotta, ministro de Educación de la Nación, ya que “en algunas escuelas no están aseguradas las condiciones edilicias y sanitarias para afrontar la presencialidad, ya que no sólo no cuentan con los insumos necesarios”.

Mientras que algunas escuelas continúan con las clases virtuales de manera normal, las de modalidad técnica no tendrán clases por los próximos tres días, ya que AMET considera que no están dadas las condiciones para la presencialidad.