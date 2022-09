Clasificatorio Federal: Almagro cayó en Concordia pero sigue con chances

El domingo se disputó la tercera fecha del Clasificatorio para la Copa Federal con Almagro viajando a Concordia para enfrentar a Santa María de Oro. En Paraná, en tanto, jugaron Mariano Moreno y Defensores de Constitución.

Las chicas de Almagro aún siguen con chances de clasificar.

Las aurinegras viajaron a Concordia donde perdieron ante Santa María de Oro. Igual siguen con sus posibilidades intactas. El equipo de Beto Mella desperdició un penal cuando el partido estaba igualado en cero, en los pies de Antonella Benítez.

Tras ello el local se puso 3 a 0 y Almagro tuvo su reacción. Descontó Antonella Benítez, de tiro libre, y a partir de ahí tuvo dos o tres ocasiones para un nuevo descuento. No las concretó y en su afán de ir por más dejaron espacios en defensa que Santa María de Oro aprovechó muy bien para definir la historia.

Mariano Moreno que había recibido 8 goles en dos partidos dio la sorpresa de la jornada ganándole al campeón 2021 de la Liga Provincial por un concluyente 6 a 2, dejándolo sin su invicto. Esta victoria deja el torneo abierto cuando aún falta una rueda por jugarse. Los concordienses tienen 6 puntos; Almagro y Mariano Moreno, 3.

SÍNTESIS

– Cancha de Nébel (Concordia): Santa María de Oro 5 – Almagro 1. Goles: María Navarro (2), María Escobar, Lía Romero y Abigail Flores (SMO). Antonella Benítez (A).

– Cancha de Don Bosco (Paraná): Mariano Moreno 6 – Def. de Constitución 2, Goles: Jazmín Giménez (3), Karen García (2) y Yanina Barboza (MM). Georgina Silvero, de penal, y Brenda Peralta (DC).

Posiciones: Santa María de Oro y Def. de Constitución, 6; Almagro y Mariano Moreno, 3.

Próxima fecha (4ª): Santa María de Oro vs. Mariano Moreno, Defensores de Constitución vs. Almagro.