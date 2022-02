Club Rivadavia: Semifinales definidas en el Nocturno de vóley

Tras los encuentros disputados el martes y el miércoles en el Miguel Gregori, finalizó la etapa clasificatoria del Nocturno de Voleibol. Las semifinales del Torneo serán miércoles y viernes de la próxima semana, mientras que la gran final el sábado 5 de marzo en el Coloso.



Con un muy buen marco de simpatizantes y seguidores de esta disciplina, finalizó en la noche del miércoles la etapa clasificatoria de la Edición 2022 del Torneo de Vóley que se lleva a cabo en el Club Rivadavia. Tras este cierre la Copa «Daniel Fochesatto» ya tiene a los 8 equipos que intervendrán en las instancias de semifinal a disputarse a partir del 2 de Marzo tras el feriado de carnaval.

El pasado martes con el enfrentamiento por la Zona B de la rama Femenina entre Armonía de Colón ante el Club S y D San José. Fue victoria y clasificación para el conjunto Colonense quien se impuso ante las de San José por 2 sets a 1. En segundo turno por la rama masculina Alma Voley buscaba su lugar en el cuadro de semis ante Zaninetti. No pudo el conjunto del Barrio Los Tanques quien iba a verse derrotado por 2 sets a 1 ante el equipo “Amarillo” en su primera victoria en el certamen.

Resumen:

-FEM- LA ARMONÍA (2) – (1) S y D SAN JOSE, (20/25 – 25/11 – 15/11).

-MASC- ALMA VOLEY (1) – (2) CLUB ZANINETTI, (28/26 – 18/25 – 09/15).

El miércoles en la última fecha de la etapa de clasificación, se midieron en rama femenina Lanús y Gimnasia, con victoria para el conjunto Granate quien se impuso por 2 a 0. A continuación el cierre estuvo a cargo de los varones, allí por la Zona “B” Rivadavia se medía ante Zaninetti quien debía de ganar entrar al cuadro de semifinales, tras comenzar perdiendo venció por 2-1 en tie-break y selló así su clasificación.

Resumen de la jornada del miércoles:

-FEM- LANÚS (2) – (0) GIMNASIA Y ESGRIMA, (26/24 – 25/20).

-MASC- RIVADAVIA (1) – (2) ZANINETTI, (25/22 – 12/25 – 09/15).

Estadio: Migue A Gregori. Arbitro: M. Rebossio.

Con estos resultados, los cruces de semifinales quedaron definidos de la siguiente manera:

RAMA FEMENINA: Semifinal 1 (1º Zona “A”) RIVADAVIA vs INDEPENDIENTE -Gchú- (2º Zona “B”). Semifinal 2 (1º Zona “B”) LA ARMONÍA -Colón- vs SANTA ROSA -S. José- (2º Zona “A”).

RAMA MASCULINA: Semifinal 1 -> (1º Zona “A”) COLÓN VOLEY vs CLUB ZANINETTI (2º Zona “B”). Semifinal 2 -> (1º Zona “B”) CLUB PROGRESO UNIDOS -S. Salvador- vs C.E.F Nº 3 (2º Zona “A”)

La definición del Nocturno 2022 de Rivadavia comenzará el próximo miércoles 2 de Marzo, cuando se desarrollen los primeros dos partidos de semifinales (uno por cada rama), el programa será confirmado en los próximos días.