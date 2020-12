Codesal comenzó los trabajos para la prevención de incendios en el perilago

Como lo anunciara en junio la Corporación para el Desarrollo de Salto Grande (CODESAL) avanza en el trabajo de abordaje para la protección, conservación y preservación de los recursos naturales del perilago de forma sustentable.

En este sentido se ha diseñado un programa que contemple diferentes etapas para alcanzar el objetivo propuesto de crear en nuestra región un Área Natural Protegida – Reserva de Usos Múltiples.

Durante los últimos meses, el presidente de CODESAL, José Luis Rodríguez junto a profesionales idóneos trazaron los ejes de trabajo, con estudios de campo y factibilidad para el desarrollo de programas que acompañen los diferentes procesos. Es así que se firma el convenio de colaboración mutua con el decano de la UTN Concordia, José Jorge Penco, y el biólogo Eduardo Etchepare, investigador del CONICET especializado en temas ambientales.

Restauración Ambiental

La Restauración Ambiental de Espacios Degradados es el proceso de reducir, mitigar e incluso revertir, los daños producidos en un ecosistema para restituir en la medida de lo posible a la estructura, funciones, diversidad y dinámica del ecosistema original.

En este sentido, la región del Perilago constituye un ambiente representativo para todos los concordienses y diversos turistas que lo visitan. En esta región se conjuga la posibilidad de disfrutar un entorno natural y conservar un área destacada por su ubicación y biodiversidad. Culturalmente para nuestra sociedad constituye un paseo cotidiano por presentar la posibilidad de complacernos y conectarnos con la naturaleza. Por esto, asistir a la recuperación de este ecosistema, manteniendo el componente cultural y favoreciendo la recuperación de su hábitat original, es un compromiso que debemos asumir para el presente y para que las próximas generaciones gocen de los mismos beneficios.

El plan de recuperación de ambientes nativos incluye la integración de estos componentes (cultura y conservación) promoviendo el uso sustentable de los recursos y comprometiendo al turista como agente de conservación en los espacios naturales donde actúa. Esta mirada permite potenciar los espacios de usos múltiples y trabajar al mismo tiempo en beneficio de las diferentes especies y paisajes del Perilago.

En esta región es posible avistar especies emblemáticas para nosotros como el carpincho, viracho, lobito de río, zorro, gato montés, tortugas acuáticas, lagartos y numerosas especies de aves. Para garantizar la continuidad de estas y otras tantas especies, resulta imprescindible concretar un proyecto donde la preservación y recuperación del ambiente original sea uno de los principales objetivos.

Teniendo en cuenta los numerosos estudios científicos donde se comprueba el daño que generan los monocultivos a la biodiversidad y la cultura, desde este proyecto se promueve trabajar en aquellas áreas no utilizadas de forma recreativa, realizando una sustitución gradual de los monocultivos de especies exóticas (eucaliptus y pino), por especies de flora nativa, favoreciendo de esta manera la recomposición original del ambiente y brindando mayor protección para la fauna nativa.

Plan manejo del fuego

El trabajo de conservación y valoración de la región del perilago incluye también la ejecución de acciones consideradas como buenas prácticas para evitar los incendios forestales o minimizar sus impactos en la región, encuadrado en el Plan manejo del Fuego.

Estas tareas son las que comenzaron el 30 de noviembre y de manera coordinada con el secretario de Ambiente de la Provincia Martín Barbieri.

Se trata de evitar o minimizar los incendios forestales y de las tareas indispensables para que no se produzcan los mismos, como ser la disminución de la carga o densidad de la arboleda, comprobar la existencia de material seco, árboles enfermos, etc, y proceder a los trabajos de limpieza, raleo, establecer corta fuegos, caminos para la entradas de vehículos hidrantes, etc.

El Plan de Manejo del Fuego no es un plan aislado, sino que se da en el marco de la estrategia de declarar a la zona reserva natural de usos múltiples (Se encuentra en la etapa de relevamiento de especies y de zonificación).

Finalmente, y entendiendo que la conservación de la naturaleza y al desarrollo de las comunidades tienen en el turismo una herramienta fundamental para el desarrollo de la actividad de manera sustentable –que fortalece las economías regionales, con inversiones genuinas y posicionándolo como destino- articularlos redundaría en un beneficio directo para toda la comunidad y potenciaría las cualidades de los servicios que nos brinda la región del Perilago.