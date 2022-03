Colón: Detenido por ir a la casa de su ex pareja

Personal policial de Comisaría Liebig y La Picada, de manera conjunta procedieron a la detención de un sujeto de 28 años, quien había sido encontrado en la casa de su ex pareja, pese a las medidas judiciales dictaminadas por Oficio en vigencia hasta el momento, de no acercamiento a su ex.

La medida había sido dispuesta por el Juzgado de Familia de la ciudad de Colón, en donde se prohíbe todo tipo de contacto y ante esta situación procedieron a la aprehensión del joven y su traslado hasta la Jefatura Departamental con conocimiento de La Fiscal de turno, quedando alojado, en calidad de detenido, a disposición de las autoridades judiciales intervinientes, por el Supuesto Delito de Incumplimiento Judicial en Flagrancia. Se recepcionó denuncia a la víctima en Comisaría de Minoridad y Violencia familiar.