Colón le ganó a Racing en el Cilindro

Colón le ganó 2-1 a Racing en el Cilindro de Avellaneda, por la fecha 21 de la Liga Profesional, y le propinó a Fernando Gago su tercera derrota en cuatro partidos. De esta manera, la Academia sigue fuera de la zona de clasificación a la próxima Copa Sudamericana y ahora se le viene River.



Racing solo necesitó de un minuto y medio para abrir el marcador de tiro libre: Carlos Alcaraz encontró un hueco en la barrera, ejecutó su remate por fuera y el pique complicó a Leandro Burían, que terminó metiendo la pelota en contra tras una carambola.



Sin embargo, Cristian Ferreira, a préstamo desde River, no tardó mucho para poner el 1-1 con un golazo de casi 30 metros, también de pelota parada. El arquero Gabriel Arias, quien volvió de las Eliminatorias Sudamericanas después de su participación con Chile, voló pero no llegó ante el excelente derechazo del joven delantero.

El quiebre del partido pudo haberse dado a los 38 minutos, cuando Eric Meza bajó a un incontrolable Alcaraz en el área y el árbitro Diego Abal sancionó penal. Lisandro López tuvo la oportunidad de poner a Racing otra vez arriba en el marcador, pero su remate fue débil y al medio ante un Burián que se quedó parado. Mucha bronca y lamento para Licha, mientras recibía un aliento incondicional desde las tribunas.

El segundo tiempo comenzó como el primero: a pura acción. Primero, Burián le tapó un mano a mano a Tomás Chancalay, quien intentó tirarla por arriba y terminó impactando con su colega. Inmediatamente, los reclamos pasaron de un equipo al otro: algunos pedían offside y otros, penal.

Después, Licha López tiró una tijera y casi sorprende a un Colón que presentó algunas dificultades defensivas. Y mientras el experimentado delantero se lamentaba ante la nueva tapada de Burián, la visita sacó rápido, Gonzalo Piovi la tiró larga para Lucas Beltrán y la presión provocó un blooper entre Nery Domínguez y Arias. El ex River acompañó la jugada hasta el final y resolvió por arriba para el 2-1.

Racing, empujado por su gente, entendió que el desarrollo del partido no era justo y siguió generando, pero ni López, ni Enzo Copetti ni Javier Correa pudieron vencer a las manos del uruguayo, la figura de la tarde-noche en Avellaneda. Con este resultado, el equipo de Avellaneda se quedó con 47 puntos en la tabla anual, a dos de Defensa y Justicia, el último clasificado a la Copa Sudamericana 2022, a falta de cuatro fechas.