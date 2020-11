Colón: Prisión preventiva para los asaltantes de una distribuidora

Dos sujetos detenidos por la Policías, por ser sospechosos de cometer un atraco en perjuicio de una distribuidora en la ciudad de Colón, deberán estar detenidos mientras dure la Instrucción Penal Preparatoria (IPP), ya que se resolvió si prisión preventiva.

Se trata de Néstor Nahuel Correa Arellano, de 28 años de edad, oriundo de Concepción del Uruguay y con antecedentes penales, y Adrián Alberto Salgueiro, de 31 años, remisero de la ciudad de Colón, pero nacido en Los Polvorines, Pcia. de Buenos Aires, Estos individuos, están acusados de un hecho ocurrido el 7 de noviembre a las 21:30 aproximadamente, cuando ingresaron al local “El Mayorista Litoral” situado en calle Pte. Perón n°517 de la ciudad de Colón, portando armas de utilería tipo pistola y revolver de color negras, y redujeron al encargado del lugar, conduciéndolo hasta la oficina donde le exigieron que abriera la caja fuerte. Luego, los asaltantes le ataron las manos con precintos plásticos, le ordenaron que se colocase en el piso y lo taparon con una campera a fin de que no pudiera mirar, tras lo cual se apoderaron unos 400.000 pesos en efectivo y cheques, para luego darse a la fuga en un Fiat Palio Fire, color rojo, patente MHQ166. El hecho fue calificado prima facie como robo con arma de utilería, atribuido a ambos como coautores. En audiencia en el Juzgado de Garantías, el fiscal Alejandro Perroud señaló que existían riesgos procesales, de que los imputados intenten entorpecer la investigación o escapar al proceso y resaltó que Correa Arellano, registra antecedentes penales computables. En cuanto al peligro de entorpecimiento de la investigación, señaló que parte del dinero no ha sido hallado, como así tampoco otros elementos de interés, considerando que de recuperar la libertad se corre el riesgo de que dichos elementos desaparezcan definitivamente. También alegó de que restan producir medidas probatorias que demandan un plazo razonable, por lo que solicitó la imposición de prisión preventiva por el plazo de 45 días a cumplirse en Jefatura Departamental en el caso de Salgueiro y en UP 4 en el caso de Correa Arellano, agregando que existen numerosos indicios positivos que avalan tanto la ocurrencia del hecho como la existencia de riesgo procesal, en particular las circunstancias de los hechos investigados que señalan la importancia del testimonio de la víctima. Fue así que el jueza de Garantías, doctora Natalia Cespedes, dispuso hacer lugar a la prisión preventiva de ambos sujetos por el plazo solicitado y el respectivo alojamiento. Fuente 03442