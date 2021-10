Colón y Villa Elisa reciben el Entrerriano Femenino U15 de básquet

Durante el fin de semana se desarrollará en las localidades de Colón y Villa Elisa el Campeonato Entrerriano Femenino de Selecciones de la categoría U15 con la participación de seis representativos asociativos. El mismo se llevará adelante bajo la organización de la Asociación Departamental Colonense de Básquet y la fiscalización de la Federación de Básquet de Entre Ríos.



Los combinados participantes serán el local Colón, Paraná, Santa Elena/La Paz, Gualeguaychú y la Pancho Ramírez(campeonas vigentes), que presentarán dos equipos. Los dos primeros de cada Zona de Primera Fase se clasificarán a la instancia de semifinales.

Los estadios del Club Atlético Villa Elisa, el «Gregorio Pocho Nieto» de La Armonía y “Carlos Delasoie” de La Unión de Colón serán los tres escenarios de juego.

Cabe recordar que debido a la pandemia de coronavirus y las restricciones sanitarias, el año pasado no pudo desarrollarse la competencia federativa. El último campeón en 2019 fue el elenco de la Asociación Pancho Ramírez.

Programa Sábado

ZONA A (VILLA ELISA): 14 hs: Colón vs. Pancho Ramírez B. 17 hs: Pancho Ramírez B vs. Santa Elena-La Paz. 20 hs: Colón vs. Santa Elena.

ZONA B (COLON): 14 hs: Gualeguaychú vs. Pancho Ramírez A. 17 hs: Paraná vs. Pancho Ramírez A. 20 hs: Paraná vs. Gualeguaychú.