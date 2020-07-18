Colonia Elia: entró a un campo y embistió terneros

A continuación el informe:
180250JUL20. – RN 14 KM99,5 COLONIA ELIA – ENTRE RIOS.
INFORMO QUE UN VEHICULO MARCA MERCEDEZ BENZ TIPONTRACTOR DE CARRETERA DOMINIO COLOCADO LBS612 Y SEMIRREMOLQUE MARCA HERMANN DOMINIO COLOCADO LWJ613 CONDUCIDO EN SU OPORTUNIDAD POR EL SEÑOR DANIEL ALEJANDRO CAÑETE DNI: 28.154.907 DE 39 AÑOS DE EDAD, CASADO DOMICILIADO EN 54 ENTRE 1 Y 3 S/N B° ARCE RESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA PROVINCIA DE CHACO, POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER EMBISTIÓ 4 TERNEROS SENTIDO SUR – NORTE, LOS CUALES SE ESCAPARON DE UN CAMPO ALEDAÑO DE LA AUTOVÍA PRODUCIENDO DAÑOS MATERIALES EN EL RODADO, SIN CONSTATAR HERIDOS, PERMANECIENDO LA RUTA LIBERADA EN EL LUGAR INTERVIENE GRUA DE CAMINOS DEL RIO URUGUAY, POLICÍA ENTRE RIOS CRIA COLONIA ELIA, BOMBEROS DE COLONIA ELIA Y PATRULLA DEL GRUPO VIAL NÚCLEO. AMPLIARE.
Para finalizar, algunas fotos del incidente.