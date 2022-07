Comenzaron los entrerrianos de divisiones inferiores

Durante el fin de semana comenzarona disputarse los Campeonatos Entrerrianos de Fútbol de las categorías sub13, sub15 y sub 17 con la organización de la Federación Entrerriana con la participación de los clubes uruguayenses clasificados.

La mayoría de los equipos de nuestra ciudad jugaron en cancha de equipos uruguayenses mientras que Gimnasia viajó a Villaguay con su Sub17 (cuarta categoría) y a Victoria con la Sub13.

El gran ganador de la jornada fue Engranaje que se impuso en las tres categorías en las que jugó. 3 a 1 a María Auxiliadora entre los sub13; 3 a 0 a Lanús en sub15 y 1 a 0 en los sub17.

También fue buena la jornada para los equipos de Gimnasia que ganaron sus dos partidos de visitantes. La sub13 se impuso por 2 a 1 a Sarmiento de Victoria mientras que, la sub17, venció a Barrio Sud de Villaguay por 2 a 0. En sub15 igualó 0 a 0 con Rivadavia en cancha del tricolor.

los pibes de Engranaje

Rivadavia

Gimnasia y Esgrima



Síntesis

Sub 13: Engranaje 3 – María Auxiliadora 1, Sarmiento (Victoria) 1 – Gimnasia y Esgrima 2.

Sub 15: Rivadavia 0 – Gimnasia y Esgrima 0, Engranaje 3 – Lanús 0.

Sub 17: Rivadavia 0 – Engranaje 1, Barrio Sud (Villaguay) 0 – Gimnasia y Esgrima 2.

Fuente Deporte Digital.