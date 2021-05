Comenzaron los trabajos para construir la calle canal en Ejército de los Andes

Ya están en marcha los trabajos iniciales de lo que será la construcción de una calle canal en Ejército de los Andes, entre Lacava y Victorica. Allí, se observó este viernes un importante movimiento de máquinas y camiones. Serán sistematizados los desagües y se construirá una calle canal para que, ante cualquier lluvia, el agua deje de ingresar a las viviendas y la calle no vuelva a inundarse completamente. Ambas cosas se vienen registrando desde siempre, por eso se considera que la obra permitirá resolver un histórico reclamo de las familias afectadas.

“Para nosotros esta obra tiene el mismo significado que para los vecinos del lugar, a quienes visitamos en distintas oportunidades y nos comentaron lo que sucedía. También tenemos que agradecer al Ministerio de Obras Públicas de la Nación que financiará esta obra que demandará casi 17 millones de pesos y que a través de Enrique Cresto – titular del ENOHSA – nos entregaron hace unas semanas, la autorización para el inicio de las tareas”.

Sistematización de desagües pluviales, trabajos en las redes de agua potable y de cloacas, rejas y cámaras de captación, son los trabajos que se realizarán para finalmente tender la calle canal.

“La verdad que me dio una alegría enorme cuando me avisaron sobre esta obra. Hoy en esa zona cuando llueve y se inunda todo, el agua entra a nuestras casas y, sobre todo, no poder salir porque la corriente te lleva. Estoy segura que todos los vecinos estaremos felices. Esto cambiará para siempre nuestras vidas”, expresó en abril la vecina Graciela Acosta, cuando se firmó el convenio de inicio de obra.

Es una de las obras de infraestructura financiadas por el Ministerio de Obras Públicas de la Nación a través del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSa) que se ejecutan en Concepción del Uruguay, además de otras como el recambio de cañerías antiguas en la red de agua, pavimentación de 14 cuadras en barrio San Vicente y cordón cuneta en barrio 60 Viviendas, entre otras.