Comenzó el torneo de formativas Pancho Ramírez

A diferencia del primer torneo, que fue clasificatorio a la Liga Provincial que organiza la FBER, esta competencia es la oficial para las formativas de la Asociación Regional de Básquetbol Pancho Ramírez, y durará hasta diciembre para el masculino, y hasta octubre para el femenino.

Por el lado de los hombres, son 11 equipos los que participan, ya que Regatas y Rocamora presentaron dos planteles. Pero, obviamente, el número de equipos varía para cada categoría. Mientras tanto, en la rama de las mujeres son 7 clubes en total, pero también varía la cantidad de planteles según la edad.

Listado de equipos:

Masculino, Regatas Celeste (no compite en U13), Zaninetti, Atlético Tala, Peñarol, Parque Sur, Rocamora Rojo, Regatas Blanco (no compite en U15), La Unión, Rocamora Blanco (no compite en U13, U17 y U19), La Armonía (no compite en U19), Almafuerte (no compite en U13, U15 y U17).

Femenino: Regatas (no compite en U15), Zaninetti (no compite en U19), Atlético Tala, CAVE , (no compite en U19), La Armonía (no compite en U19), Parque Sur, Rocamora.