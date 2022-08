Comenzó la Liga Provincial Femenina U19

Este domingo se puso en marcha la Liga Provincial Femenina de la categoría U19, que cuenta con la participación de cinco instituciones. La primera sede fue el estadio Julio César Paccagnella del Club Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay.

El local se dio el gusto de ganar sus dos presentaciones de la jornada superando a otros dos representativos de “La Histórica”: Parque Sur y Regatas. El otro participante de la fecha inicial fue el Club Atlético Rosario del Tala.

Resultados:

PRIMERA FECHA (Sede Rocamora), Rocamora 70 vs Parque Sur 27, Atl. Tala 52 vs Regatas 53, Parque Sur 47 vs Atl. Tala 45, Rocamora 72 vs Regatas 30.

La segunda jornada se desarrollará el domingo 4 de septiembre en cancha de Paracao de Paraná.

SISTEMA DE COMPETENCIA

Son cinco clubes que disputan la Liga Provincial U19: Regatas, Parque Sur, Paracao, Rocamora y Atlético Tala. Se jugarán en cinco fechas (fase regular) en la cual habrá jornada doble y cada club tendrá una localía y en cada fecha quedará libre un equipo.

Finalizada la primera instancia, se ordenarán por suma de puntos del 1 al 5 quedando eliminado aquel equipo que se ubique en la quinta posición. Los cuatro restantes jugarán un Final Four en el gimnasio del mejor clasificado de la fase regular, programado para el 2 de octubre.