Comerciante secuestrado y arrojado al río en su auto

Sigue la investigación del llamativo hecho ocurrido en territorio entrerriano y que dispara gran cantidad de sospechas sobre el accionar de un grupo de delincuentes. Personal de Gendarmería asistió a un hombre que habría sido secuestrado y luego arrojado al río en el interior de su auto, en el kilómetro 34 del Puente Victoria-Rosario.

El comerciante de origen oriental, afirmó que lo habían secuestrado y le habían robado una fuerte suma de dinero.

Según contó a los efectivos de la fuerza nacional, viajaba en su Ford Focus desde Buenos Aires hacia la ciudad de Paraná, cuando fue interceptado por dos autos en la Ruta 12, a la altura de Ceibas, quienes lo obligaron a detenerse.

Según lo que se conoció del confuso hecho, uno de los delincuentes habría subido al auto de la víctima y relató que luego del secuestro, “no se acuerda nada más y se despertó cuando estaba a la vera del río y con el auto semisumergido”, en la zona el viaducto que une la ciudad de Rosario con Victoria.

Sin embargo, el avance de la investigación comienza a encender ciertas dudas y contradicciones con las declaraciones del comerciante. En las últimas horas se conoció que las cámaras de vigilancia, ubicadas en la cabecera del puente Victoria-Rosario, muestran cómo ingresaba a la traza el Ford Focus del comerciante, a las 15:40 del lunes. Sin embargo, la alarma de SOS sonó a las 02:40 am del martes.

Hasta el momento, no se ha informado sobre más registros del comerciante, ni del vehículo, en las 11 horas que separan el ingreso al viaducto del pedido de auxilio, indicó. Cabe recordar que la víctima declara haber estado dormido, luego que le aplicasen un pañuelo con alguna sustancia en la cara, luego de que dos autos (uno gris y otro negro) lo interceptaran cuando se dirigía a la ciudad de Paraná. Los registros aportados a la causa constatan que el hombre pasó por el Peaje Illia de Buenos Aires, el día lunes a las 10 am, luego se lo registra en Victoria, ingresando al puente a las 15:40, y la alarma suena a las 02:40 del martes.

Distancia y horarios

Sin embargo, todavía no se ha podido aclarar qué pasó durante esas horas donde no capta en imagen al auto o al comerciante. Según relatan los investigadores y son los detalles que siguen las pesquisas, las declaraciones del hombre no cuadran con los horarios registrados por las cámaras.

El comerciante asegura que mantuvo comunicación con su pareja hasta las 14 y afirma que a alrededor de las 15, fue secuestrado a la altura de Ceibas. Sin embargo, la distancia que separa esa localidad con Victoria, no se podría recorrer antes del horario en que se ve cruzar el auto en dirección a Rosario, en la cabecera donde se encuentran las cámaras.