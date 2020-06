Comercios: promedio de 25% de baja en las ventas

El Secretario de Hacienda Oscar Colombo dio un pantallazo de la situación económica, en base a la recaudación tributaria. Hay rubros que se mantienen igual o han mejorado las ventas, y otros que están paralizados. En general, se vislumbra una merma de ventas del 25 por ciento en promedio.

El Secretario de Hacienda de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, Oscar Colombo, dialogó ayer en el programa Diversidades de Radio Nacional LT11, donde brindó un panorama de cómo se encuentran los números de las arcas de la ciudad, en tiempos de crisis sanitaria y económica.

Para graficar, Colombo se refirió a los ingresos municipales: “Hemos vuelto a controlar los números municipales todos los días, cuando en años anteriores los mirábamos cada diez, con una proyección casi segura de cómo se iban a dar los ingresos y los gastos, pero en este período de incertidumbre por la pandemia, debemos estar controlando constantemente, por sobre todas las cosas, los gastos”, afirmó en este diálogo que compartimos en La Prensa Federal.

Además, aclaró la situación de la recaudación de la municipalidad: “Tenemos un promedio de abril, mayo y junio de un 25% de caída. Esto significa que estamos recaudando el 75% en lo que respecta a las tasas de comercio, que representa una cuarta parte de los ingresos municipales. Por suerte en ese sentido teníamos una proyección un tanto pesimista, pero la hemos superado, producto de un seguimiento muy estricto con el control de los 300 principales contribuyentes. Respecto a lo que es TGI, en abril, que fue el primer mes, hubo una caída del 12%, pero ahora en la recaudación de junio se ha recuperado y estamos muy bien. Se viene dando una buena respuesta de nuestros vecinos hacia los servicios que brinda la municipalidad, y creemos que es debido a que la población percibe el esfuerzo del municipio en mantener la ciudad en buenas condiciones, y eso se traduce en el pago de los tributos.”

Comercios

El contador luego comentó sobre la situación de los comercios en nuestra ciudad: “El promedio da una baja de 25% en la venta de productos en los comercios, que se traduce inmediatamente en la recaudación nuestra, debido a la tributación. Nosotros controlamos uno a uno a los 300 mayores contribuyentes, que representan cerca del 80% de la recaudación, pero dimensionamos una masa importante de los pequeños que son monotributistas A y B, a los cuales eximimos de pagar el mínimo. Viendo cómo está la ciudad, uno percibe un cierre bastante importante de comercios chicos y esto nos va a llevar a hacer un nuevo censo para ver cómo estamos. En cuanto al comercio medio, tenemos muchos que están pagando un poco más del mínimo, pero están en actividad, y cuando se recupere todo volverán a su ritmo normal”.

Muchas personas en nuestra ciudad trabajan de manera informal para poder subsistir, sobre esto, Colombo aclaró: “Esto lo tenemos presente, muchas veces lo hacen para poder comer. Estos son tiempos y momentos en los cuales tenemos que tener en cuenta que hay una pandemia y que esto afecto a todo el mundo, entonces no es tiempo de salir a inspeccionar y presionar sobre los tributos. Luego, cuando todo termine o, en todo caso, merme, los impulsaremos a que se registren y paguen lo correspondiente para que haya una competencia leal y una equidad tributaria con los inscriptos, que durante estos meses se bancaron los gastos que conllevan los locales.”

Continúo refiriéndose a los rubros más afectados por la pandemia: “Los más afectados son los restaurantes, hotelería, bares, y ese tipo de negocio, que recién este mes abren hasta las 5 de la tarde cuando antes no podían. Los negocios de ropa y demás también resultaron bastante afectados por el primer mes de cuarentena estricta. En contraposición a esto, encontramos que los supermercados, mayoristas, farmacias, locales de artículos de limpieza han incrementado sus ventas”.

Ley de Emergencia

No podía escapar al análisis del hombre de los números de la Municipalidad, la situación del proyecto de Ley de Emergencia Solidaria que propuso el Gobernador Gustavo Bordet. Colombo se refirió al nuevo proyecto de ley de tributos: “Por una parte, todo empleado de alto sueldo y también los funcionarios, realizarán un mayor aporte a la caja de jubilaciones, ya que la retención en sus sueldos pasa de ser de 16% al 20%. Además, hay que tener en cuenta el impuesto inmobiliario rural sobre las grandes superficies, que es del 10%, pero no hay forma de dimensionar en su totalidad cómo influiría ese impuesto de emergencia. Tampoco tenemos 100% clarificado si va a ser coparticipable. Nosotros somos optimistas, así que entendemos que sí, pero no hay certeza de si será coparticipativo. Lo que sí es coparticipable, es el incremento en la alicuota que hubo en los mayoristas de medicamentos y otros rubros más, que terminarán en un aumento de sus ganancias, ya que se elimina una reducción que hacían los bancos al determinar el monto imponible. Una vez eliminando eso, van a poder tributar más. Más allá de eso, estaba leyendo en los medios nacionales que este nuevo cuadro de cuarentena en Buenos Aires, va a traer una baja en recaudación afectando la tributación, entonces veremos una disminución en los recursos de coparticipación nacional, eso está previsto y nos va a tocar esa reducción.” Además, agregó: “Yo creo que es una ley que le va a permitir a la provincia intentar solucionar el problema de déficit de la caja. No va a alcanzar, pero va a mejorar la situación en la provincia en general”, finalizó.