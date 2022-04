Comienza en Paraná, el Campeonato Entrerriano Femenino U15 de básquet

Este fin de semana se desarrollará en la ciudad de Paraná la edición 2022 del Campeonato Entrerriano Femenino U15 con la participación de cinco Selecciones Asociativas, bajo la organización de la APBF y la fiscalización de la Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER).



El formato de competencia será de todos contra todos por sumatoria de puntos. El estadio del Club Atlético Paracao (Juan Báez 745) será el escenario de los encuentros de la jornada del sábado, mientras que el domingo se definirá en el gimnasio del Club Estudiantes (Los Vascos 749).

El plantel dirigido por Joanás y Sabrina Scévola está conformado por : Cherot, Matilda; Hirschfeld, Agustina; Godoy, Ana Luz; Arufe, Micaela; Viñeg, Avril; Chiappella, Guadalupe; de Parque Sur; Giles, Sofía, Balbi, Alanis, de Zaninetti, Fernández, Florencia, Peñalber, Antonela, de Rocamora y Cherot, Santina; González, Manuela de Regatas Uruguay.

Cronograma de partidos Pancho Rmírez:

23 de abril: 14hs vs Gualeguaychú, 23 de abril: 20hs vs Colón, 24 de abril: 13.30hs vs Santa Elena, 24 de abril: 17.30hs vs Paraná.