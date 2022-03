Comienza la Liga Uruguayense de Hockey

La Dirección de Deportes comunicó que este domingo 20 de marzo, en canchas de Regatas Uruguay y el sintético Municipal, dará inicio la temporada 2022 de la Liga Local de Hockey sobre césped, organizada por el Consejo de Administración Municipal y el Cuerpo de Delegados con la participación de 12 clubes de nuestra ciudad y el departamento

Cabe destacar que este año se incorporaron a la liga uruguayense el club Atlético Uruguay, Juventud de Caseros, Achirense, CACE y Defensores de Pronunciamiento.

Los encuentros de la 1er fecha se disputarán en la cancha Sintética Municipal y en la cancha del Club Regatas Uruguay en la categoría damas primera división y reserva a partir de las 9,00 hs.

Programa

Cancha de Regatas

9Am: Atlético Uruguay vs Engranaje 1era., 10.30 Regatas vs Parque Sur, 12 hs, Atlético Uruguay vs Def. de Talita (reserva), 13,30 CACE vs CDP Primera, 15,30 Rep de Italia vs CDP Reserva.

Sintético Municipal:

9am ATE vs Juventud Unida 1era, 10,30 Jockey Club vs Achirense 1era, 12 Depro vs Rep. Italia 1era, 13,30 Rep. Italia Blanco vs ATE Reserva, 15,00 Regatas vs Parque Sur Reserva.