Comienza una nueva temporada de la NBA, con un atractivo para Argentina

Con el regreso de un argentino desde el retiro de Ginóbili, la mejor liga de basquetbol del mundo retornará a la competencia. Facundo Campazzo debutará mañana en Denver, pero esta noche ya se puede disfrutar del clásico de Los Angeles: Lakers vs Clippers.

El campeón Los Angeles Lakers inaugurará la temporada 2020-2021 de la NBA de básquetbol en el duelo que sostendrá ante Los Angeles Clippers, con el que se reeditará una nueva versión del clásico de la ciudad más populosa del Estado de California. El encuentro se jugará desde las 00.00 del miércoles en la Argentina en el Staples Center de Los Angeles.

Lakers, vencedor de la última final ante Miami Heat (4-2) en octubre pasado, mantuvo la base del plantel campeón (en las últimas horas renovó por tres años el alero Kyle Kuzma) y sumó a la nómina al valioso ala pivote español Marc Gasol (ex Memphis Grizzlies y Toronto Raptors)

Otra de las incorporaciones del equipo de camiseta ‘púrpura’ que dirige el DT Frank Vogel resultó el ala pivote Montrezl Harrell, quien –curiosamente- se alistó para los Clippers durante las últimas tres temporadas.

En Lakers continuarán, entre otros, el astro LeBron James, quien extendió su vínculo por dos años y a cambio de 85 millones de dólares, y el ala pivote titular Anthony Davis, que permanecerá hasta la temporada 2024-2025, con salarios superiores a los 190 millones.

Por el lado de los Clippers, con menor impacto económico –por cierto, se aseguraron las extensiones de los vínculos de los aleros Kawhi Leonard y Paul George, además de la llegada del tirador francés Nicolas Batum, quien procede de Charlotte Hornets.

El encuentro que oficialmente abrirá la temporada se disputará hoy desde las 21.00 con el choque en el estadio Barclays Center de Nueva York entre Brooklyn Nets y Golden State Warriors, que buscará recomponerse luego de una temporada frustrante en la 2019-2020 y que no contará nuevamente con el escolta Klay Thompson, afectado durante la pretemporada con la rotura del tendón de Aquiles de la pierna derecha.

Mañana, debuta Facu

Pero esta temporada volverá a generar una atención especial en la Argentina, afectada desde el retiro del gran Manu Ginóbili luego de 16 temporadas en la NBA desde 2002 hasta 2018, con tres anillos incluídos. Es que la celeste y blanca vuelve a tener un representante que ha generado mucha expectativa: se trata de Facundo Campazzo.

Mañana miércoles, a partir de la 23 hora de la Argentina, podría producirse el estreno del base cordobés, que vestirá esta temporada la camiseta de los Denver Nuggets, y que enfrentará en el arranque a Sacramento Kings, en el Ball Arena de la capital del Estado de Colorado.

“De chico la NBA era una fantasía superlejana, pero de grande sí he soñado con llegar. Ya llegué, estoy acá y quiero jugar bien, no me conformo con debutar, intentaré hacerme un hueco. Debo ser como un buen estudiante que reúne toda la información posible y trabaja para ser mejor. Estoy ansioso, es cierto, algo nervioso incluso, siempre hay incertidumbre, aunque así fueron todos los cambios importantes en mi carrera y eso me ayuda a dar lo mejor de mí”, dijo el base cordobés en una entrevista que concedió al diario español As.

Campazzo contó que ha mantenido algunas charlas con el entrenador Michael Malone y, tras esos intercambios, tiene en claro que su función de la cancha será distinta a la que solía tener y que deberá adaptarse para sumar minutos. “Creo que mi rol va a estar en imponerme desde la defensa, en los pick and roll defensivos, en los unos contra unos, o por lo menos yo voy a ir por ahí: aspectos defensivos, intensidad y demás. No voy a tener la pelota en la mano como en el Madrid o en anteriores clubes, así que intentaré mejorar el juego sin balón para poder coincidir en cancha con Jamal Murray o Monte Morris”.

Otros partidos

Otros encuentros pautados para el miércoles son: Phoenix Suns-Dallas Mavericks; Portland Blazers-Utah Jazz; Minnesota Timberwolves-Detroit Pistons; Houston Rockets-Oklahoma City; Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs; Chicago Bulls-Atlanta Hawks; Toronto Raptors-New Orleans Pelicans; Boston Celtics-Milwaukee Bucks; Philadelphia Sixers-Washington Wizards; Orlando Magic-Miami Heat; Indiana Pacers-New York Knicks y Cleveland Cavaliers-Charlotte Hornets.