Comienzan cuatro obras públicas con fondos nacionales en Concepción del Uruguay

Pavimentación en San Vicente, cordones cuneta en las 60 Viviendas, calle canal en Ejército de los Andes y el reemplazo de las antiguas cañerías de agua en el casco histórico son las cuatro obras que comenzarán en las próximas horas, tras los convenios de inicio que se entregaron este lunes con la presencia del Presidente del ENOHSa y del Ministro de Obras Públicas de la provincia.

Cuatro obras de infraestructura financiadas por el Ministerio de Obras Públicas de la Nación a través del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSa), se encuentran listas para comenzar esta semana. Para ello autoridades nacionales y provinciales, entregaron al intendente Martín Oliva las respectivas actas de inicio de obras. El acto se realizó en el salón de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante y se encontraban presentes, el presidente del Ente, Enrique Cresto; el Ministro de Planeamiento e Infraestructura de la Provincia Marcelo Richard; el Jefe del Distrito Entre Ríos de Vialidad Nacional Daniel Koch; el Coordinador de la Delegación Entre Ríos del ENOHSa José Luis Luján, el presidente del Concejo Deliberante Ricardo Vales, el ex intendente de José Eduardo Lauritto, concejales y vecinos de los distintos barrios que se hicieron presentes para recibir de mano de las autoridades presentes, el acta que autoriza el inicio inmediato de cada una de las obras antes señaladas.

Los trabajos

Las actas de inicio de obra corresponden a la pavimentación de 13 cuadras en barrio San Vicente que comprende a las calles: Celia Torrá, República del Líbano, José Hernández y Ruiz Moreno, todas entre Belgrano y Artusi, además de Estrada entre bulevar Díaz Vélez e Isaías Torres.

Se suma la construcción de cordones cuneta en el complejo de 60 Viviendas, en calles Pedro Dutten, Estrada, Juana Azurduy y calle Pública. Se trata de un barrio cuyas calles de tierra están poco consolidadas, debido a los que los escurrimientos de lluvia provocan desbordes y por ende, diversas erosiones. En este marco se decidió consolidar las cunetas, mejorando de esta manera la vida útil de las calles y permitiendo realizar mejoras periódicas.

Por otra parte, se realizará una obra que permitirá resolver un histórico reclamo de familias afectadas por las lluvias, en Ejército de los Andes entre Lacava y Victorica. Serán sistematizados los desagües y se construirá una calle canal para finalizar que ante cualquier lluvia, el agua ingrese a las viviendas y la calle se inunde por completo.

La obra permitirá sistematizar los desagües pluviales, incluyendo una calle canal con pavimento de hormigón, previa realización de trabajos en las redes de agua potable y de cloacas, como así también rejas y cámaras de captación.

En su momento, Graciela Acosta, vecina que vive en calle Ejército de los Andes, recibió el Acta y un libro con la Memoria Institucional del Ente Nacional que narra los trabajos y las acciones que lleva adelante el gobierno Nacional en materia de reactivación de la obra pública en el país. Con emoción en su rostro señaló: “La verdad que me dio una alegría enorme cuando me avisaron sobre esta obra. Hay vivir en esa zona cuando llueve y se inunda todo, el agua entra a nuestras casas y, sobre todo, no poder salir porque la corriente te lleva. Estoy segura que todos los vecinos estaremos felices. Esto cambiará para siempre nuestras vidas”.

Finalmente, se entregó al intendente, el acta que autoriza el inicio de obra de la primera etapa de recambio de las cañerías de agua potable en el casco histórico de Concepción del Uruguay y que poseen en algunos casos más de 100 años. Esta primera etapa constituye una inversión de 26 millones de pesos, mientras que las otras tres obras, suman un total de 38 millones de pesos. Es decir, esta semana comenzarán a ejecutarse obras por un monto que supera los 64 millones de pesos.

Declaraciones

Dando la bienvenida, el Intendente Oliva destacó la reiterada presencia de las autoridades en la ciudad. “Es para nosotros muy importante contar con la presencia de ustedes, y sobre todo, el acompañamiento en las distintas gestiones que encaramos constantemente para generar obras que mejoren la calidad de vida de los uruguayenses, como el caso de la calle canal Ejército de los Andes, un sector en el que hace mucho tiempo luchamos para encarar esta tarea, y darle soluciones a nuestras vecinas y vecinos”.

A su turno, el Ministro Richard confirmó la culminación de importantes obras para Concepción del Uruguay en el mes de mayo. “Esto es obra del trabajo conjunto entre Nación y Provincia. Por suerte en mayo próximo culminaremos una obra importante para los uruguayenses como lo es la Defensa Norte, además de inaugurar la primera parte del Centro Cultural y de la Comisaría cuarta, además, de acompañar al Intendente en las gestiones de más obras para la ciudad”.

Finalmente, Cresto remarcó nuevamente la capacidad de gestión del Presidente Municipal de Concepción del Uruguay, a la vez que destacó el trabajo que realizó el equipo técnico de la Municipalidad ya que “sin estos equipos, por más buena voluntad que exista, no se pueden concretar las obras. Concepción del Uruguay siempre presente sus proyectos de manera completa. Recuerdo cuando por primera vez Martín Oliva nos visitó en Buenos Aires y nos entregó el plan directriz de agua potable y cloacas junto al Código de Ordenamiento Urbano, herramientas necesarias para encaminar estos proyectos, estas obras. Desde el ENOHSa seguiremos acompañando tanto a la ciudad, como a los municipios de Entre Ríos, para que todos tengan mejores servicios y calidad de vida”.