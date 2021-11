Comienzan las charlas por la Semana de la Filosofía

Organizado por el Profesorado de Filosofía de la Escuela Normal, se celebrará en el marco del Día Mundial de la Filosofía, será en modalidad virtual, mediante charlas con personalidades destacadas de la filosofía argentina.

El Profesorado de Filosofía del Instituto de Formación Docente de la Escuela Normal Mariano Moreno organiza un evento para festejar el Día de la Filosofía, que se celebra a nivel mundial cada tercer jueves de noviembre, desde 2005.

La UNESCO propuso celebrar el día de la Filosofía para «destacar la importancia de la enseñanza de esta disciplina», y también para subrayar que «la filosofía es una disciplina que estimula el pensamiento crítico e independiente y es capaz de trabajar en aras de un mejor entendimiento del mundo, promoviendo la paz y la tolerancia». La intención es también promocionar las carreras del Nivel Superior de la Escuela Normal, organizadora del evento.

En esta ocasión –la tercera edición del Día de la Filosofía, que nuestra ciudad celebra desde 2018– la modalidad será virtual y abarcará cuatro días, del lunes 15 al jueves 18 de noviembre. Contará con dos charlas virtuales por jornada, que estarán a cargo de filósofas y filósofos de reconocimiento a nivel nacional e internacional. Entre las charlas previstas estarán:

LUNES 15

A las 16hs: “¿Qué educación para la adaptación al cambio climático? Hacia una educación incómoda”, por Guillermo Priotto (biólogo, especialista en educación ambiental, autor de “Educación ambiental para el desarrollo sustentable” entre otras obras, ex director nacional de Diversidad Biológica).

A las 18hs: “Filosofía, felicidad e ignorancia”, por Diego Singer (filósofo, docente en la UBA, autor del libro “Políticas del discurso. Intervenciones filosóficas en la escuela”.)

MARTES 16

A las 16hs: “La moral como ciencia y la ciencia como moral”, por Andrés Rieznik (autor del libro “Tabú”, físico y neurocientífico, investigador del Conicet, conductor de “La liga de la ciencia” en la TV pública)

A las 18hs: “¿En qué mundo viven las madres? Cruces entre filosofía y maternidades”, por Flor Sichel (profesora de Filosofía, UBA, protagoniza la obra “Mil Preguntas: filosofando con María Elena Walsh” junto a Los Rockan; escribe sobre maternidad y filosofía en su newsletter semanal “Harta(s)”.

MIERCOLES 17

A las 16hs: “Borges, filósofo”, por Samuel Cabanchik (filósofo y poeta, ex senador nacional, autor de varios libros, entre ellos “Borges, una peripecia filosófica”).

A las 18hs: “Antropoceno, colapso y transición ecosocial desde el Sur”, por Maristella Svampa (socióloga y filósofa, Premio Nacional de Ensayo 2019 con su trabajo «Debates latinoamericanos. Indianismo, desarrollo, dependencia y populismo», autora de varios libros, el más reciente «El colapso ecológico ya llegó. Una brújula para salir del (mal)desarrollo», con Enrique Viale).

JUEVES 18

A las 16hs: “Conceptos binarios y géneros no binarios: un problema epistemológico y político”, por Diana Maffía (doctora en Filosofía UBA, ex diputada y ex defensora del pueblo adjunta en CABA, fundadora de la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología (RAGCyT), directora del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura en CABA.

A las 18hs: “Filosofía y ciencia”, por Gustavo E. Romero (filósofo y astrofísico, director del Instituto Argentino de Radioastronomía, investigador superior del Conicet, autor de “Scientific Philosophy” y “La Naturaleza del Tiempo”, entre otros libros).

A las 20 (presencial, en la Escuela Normal): “Cosmovisión de los pueblos originarios”, por Ukaivberá Gladys Do Nascimento (referente de la comunidad I’Tu de Concordia, investigadora de la historia charrúa, coordina el Programa de Interculturalidad UADER) y Ukaiditti Lidia Victoria Villalba (referente de la comunidad Pueblo Jaguar de Villaguay).

Todas las conferencias son abiertas al público en general y son gratuitas.