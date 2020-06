¿Cómo es la circulación dentro de la provincia?

A través del Decreto 530 del Ejecutivo Nacional en Entre Ríos se cambió de fase: del aislamiento social al distanciamiento. ¿Qué incluye? Entre otras habilitaciones, se comenzó a poder circular dentro de la provincia de Entre Ríos.

En una entrevista con La Prensa Federal, el Fiscal de Estado de la provincia, Julio Rodríguez Signes brindó detalles sobre estas medidas.

En primer lugar señaló: “Lo primero que cabe aclarar es que antes estaba vigente el sistema de aislamiento social, lo que quiere decir que la libertad ambulatoria como principio estaba suspendida y solamente podíamos circular con autorizaciones especiales sobre actividades excepcionadas del aislamiento”.

“A partir del Decreto 520 casi todo el país pasa a la situación de distanciamiento o circulación con condiciones. Es decir, la regla pasa a ser la libertad ambulatoria y esa libertad ambulatoria es un principio que se puede ejercer bajo determinadas condiciones, por ejemplo: debe circular dentro del departamento de donde vive cada uno, la otra regla es la de conducta: hay que mantener distancias de no menos de dos metros entre las personas que están circulando. Hay que utilizar tapabocas en los lugares cerrados y que son comunes, hay que realizar distintas actividades de higiene”, agregó.

Consultado sobre cómo son las circulaciones, señaló: “En principio se puede circular dentro del departamento y bajo esas condiciones, y las actividades económicas están habilitadas y se pueden realizar casi todas, pero bajo los protocolos que cada sector ha ido implementando y con el control que ha establecido cada municipio y con la autorización del ministerio de salud de la provincia”.

“Hoy no necesitamos el permiso siempre y cuando uno se traslade dentro del departamento, pero si uno quiere trasladarse, por ejemplo, del departamento Uruguay al departamento Gualeguaychú necesita una autorización”, aclaró y profundizó: “Dentro del ámbito de la provincia las exigencias son mínimas, pero deben estar justificadas. Razones de trabajo, cuidado de familiar, etcétera”.

Respecto de la situación de los que volvieron a la fase uno, Signes dijo: “En el caso de San Justo volvemos a la situación de aislamiento, como San José, Colón y Liebig, que sólo pueden circular quienes tienen actividad exceptuada”.

Controles

Respecto de los controles de parte de las autoridades, independientemente de la fase de la cuarentena en que se encuentren las localidades, el fiscal explicó: “Los controles hay que intensificarlos, sobre todos quienes llegan de zonas de contagio, por ejemplo de Buenos Aires. Controles estatales y también autocontrol. Es decir, la persona que viene de Buenos Aires tiene que dar aviso a las autoridades municipales y provinciales, y se tiene que someter a los controles sanitarios, porque si no está contagiado no tendrá ningún problema, pero el problema es que vuelva a pasar algo lo que sucedió en Chajarí, o lo que sucedió en Colón, en Paraná, San Benito y casi todos en Entre Ríos. La mayoría de los casos se dio así: gente que viajó a Buenos Aires y que al volver no tomaron las precauciones y ahí se produjeron los casos, sino me animaría a decir que no habría casos en la provincia”.

“No hay que esperar que todos los controles los haga el intendente o la provincia, porque la provincia no puede poner un policía por cada habitante y el intendente tampoco. Si bien el intendente está muy cerca de la población no puede estar la intendencia encima de cada habitante y ahí apelamos a las reglas de conducta que cada uno asuma su responsabilidad”, indicó.