Como sigue la fecha 19 de la Liga Profesional

El Superclásico y la fecha 18 quedaron atrás y este lunes se abrió la fecha 19 de la Liga Profesional 2022, que cuenta con Atlético Tucumán. El triunfo de Independiente frente a Sarmiento dio inicio a este nueva jornada de competencia en la que matemáticamente cinco equipos pueden alcanzar la cima del campeonato.

Boca, uno de los conjuntos prendidos en la pelea tras su triunfo en el clásico, visitará a Lanús este miércoles desde las 21:30 mientras que River intentará reponerse de su derrota en La Bombonera cuando reciba a Banfield -también el miércoles y desde las 19 hrs.- en el Monumental.

El puntero Atlético Tucumán buscará revalidar su posición en la tabla de posiciones este jueves desde las 21:30 cuando reciba a Talleres en el estadio Monumental José Fierro de la capital tucumana.

La programación de la fecha 19 de la Liga Profesional

Martes: Vélez vs. Central Córdoba (SdE), 16:30 hrs, Huracán vs. Barracas Central, 19 hrs, Godoy Cruz vs. Tigre, 19 hrs, Platense vs. Unión, 21:30 hrs, Racing Club vs. Patronato, 21:30 hrs.

Miércoles: Aldosivi vs. Newell’s, 14 hrs, Colón vs. San Lorenzo, 16:30 hrs, River Plate vs. Banfield, 19 hrs, Lanús vs. Boca, 21:30 hrs.

Jueves: Defensa y Justicia vs. Argentinos Juniors, 19 hrs, Rosario Central vs. Estudiantes, 19 hrs, Atlético Tucumán vs. Talleres, 21:30 hrs, Gimnasia vs. Arsenal, 21:30 hrs.